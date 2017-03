«Терек» без Иванова, Торже и игроков сборных начал подготовку к матчу с «Амкаром»

В четверг футболисты грозненской команды возобновили тренировочный процесс после трёх выходных дней. Тем самым "Терек" начал подготовку к матчу 21-го тура с "Амкаром". Эта игра состоится в Перми 2 апреля. Ближайшую неделю футболисты чеченской команды будут работать в укорочённом составе. Сразу девять футболистов находятся в расположении своих национальных сборных. По-прежнему находится на лечении Габриэль Торже, которого беспокоят боли в спине. Тренироваться в ближайшие дни противопоказано и Олегу Иванову, которому на прошлой неделе вырезали гланды. С основной командой тренируется группа игроков молодёжного состава. #Терек #Terek #Грозный

A post shared by FC "Terek" Grozny (@fcterekgrozny) on Mar 23, 2017 at 12:01pm PDT