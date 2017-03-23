«Терек» без Иванова, Торже и игроков сборных начал подготовку к матчу с «Амкаром»
В четверг футболисты грозненской команды возобновили тренировочный процесс после трех выходных дней, сообщает
пресс-служба клуба.
Тем самым «Терек» начал подготовку к матчу 21-го тура с «Амкаром». Эта игра состоится в Перми 2 апреля. Ближайшую неделю футболисты чеченской команды будут работать в укороченном составе. Сразу девять футболистов находятся в расположении своих национальных сборных.
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