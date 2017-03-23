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23 марта 2017, 22:48 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Терек» без Иванова, Торже и игроков сборных начал подготовку к матчу с «Амкаром»

В четверг футболисты грозненской команды возобновили тренировочный процесс после трех выходных дней, сообщает пресс-служба клуба.

Тем самым «Терек» начал подготовку к матчу 21-го тура с «Амкаром». Эта игра состоится в Перми 2 апреля. Ближайшую неделю футболисты чеченской команды будут работать в укороченном составе. Сразу девять футболистов находятся в расположении своих национальных сборных. По-прежнему находится на лечении Габриэль Торже, которого беспокоят боли в спине. Тренироваться в ближайшие дни противопоказано и Олегу Иванову, которому на прошлой неделе вырезали гланды. С основной командой тренируется группа игроков молодежного состава.

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