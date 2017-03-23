Мутко: Российским клубам надо более бережно относится к здоровью футболистов

Сборная России в Краснодаре проводит подготовку к контрольным матчам с командами Кот-д’Ивуара (24 марта, стадион ФК «Краснодар») и Бельгии (28 марта, стадион «Фишт» в Сочи). Ранее из-за травмы расположение национальной команды покинул нападающий «Зенита» Артем Дзюба, также в тренировках команды не принимали участие футболисты «Краснодара» Станислав Крицюк и Федор Смолов, а по индивидуальной программе тренировки заканчивали полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и хавбек армейцев Алан Дзагоев.

«Это ответственность и клубов, и тренерского штаба сборной, и самих игроков. Сейчас я приводил пример ребятам про Сергея Устюгова: ты профессиональный спортсмен и должен слушать свой организм. У Артема (Дзюбы) было повреждено колено еще осенью, он уехал в клуб и начал играть, я этого не понимаю — он тоже должен был сказать стоп. Впереди Кубок конфедераций, надо убрать все эти болячки, нам нужны исключительно здоровые игроки», — сказал Мутко.

«Наш медицинский штаб свяжется со всеми клубами, даст рекомендации, я поговорю с руководителями клубов, чтобы было более бережное отношение, — продолжил вице-премьер. — То есть надо сначала лечить человека, а потом выпускать на поле. Дзюба — классный игрок, мы все хотим, чтобы он играл, и, надеюсь, он тоже хочет выступить на домашних турнирах, но надо более бережно относиться. А то сейчас можно выйти на уколах, а потом вылететь на три-четыре месяца».