Мутко: Российским клубам надо более бережно относится к здоровью футболистов
КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/.
Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко посоветует российским футбольным клубам более бережно относиться к здоровью игроков. Об этом он сообщил журналистам.
Сборная России в Краснодаре проводит подготовку к контрольным матчам с командами Кот-д’Ивуара (24 марта, стадион ФК «Краснодар») и Бельгии (28 марта, стадион «Фишт» в Сочи). Ранее
«Это ответственность и клубов, и тренерского штаба сборной, и самих игроков. Сейчас я приводил пример ребятам про Сергея Устюгова: ты профессиональный спортсмен и должен слушать свой организм. У Артема (Дзюбы) было повреждено колено еще осенью, он уехал в клуб и начал играть, я этого не понимаю — он тоже должен был сказать стоп. Впереди Кубок конфедераций, надо убрать все эти болячки, нам нужны исключительно здоровые игроки», — сказал Мутко.
«Наш медицинский штаб свяжется со всеми клубами, даст рекомендации, я поговорю с руководителями клубов, чтобы было более бережное отношение, — продолжил
Кубок конфедераций пройдет в
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