В тренировке приняли участие все игроки, кроме футболистов, находящихся в расположении своих национальных сборных, а также Сергея Ткачёва и Александра Глеба, которые восстанавливаются после травм. В общую группу вернулся нападающий Сергей Корниленко, который из-за повреждения не принимал участия в первых трёх играх после возобновления первенства.



Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится в Москве 2 апреля, начало — в 16:30 мск.