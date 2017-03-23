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23 марта 2017, 20:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Корниленко вернулся в общую группу в преддверии матча ЦСКА — «Крылья Советов»

Футболисты «Крыльев Советов» после трёх выходных дней собрались на базе и начали подготовку к матчу 21-го тура РФПЛ с ЦСКА.

В тренировке приняли участие все игроки, кроме футболистов, находящихся в расположении своих национальных сборных, а также Сергея Ткачёва и Александра Глеба, которые восстанавливаются после травм. В общую группу вернулся нападающий Сергей Корниленко, который из-за повреждения не принимал участия в первых трёх играх после возобновления первенства.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится в Москве 2 апреля, начало — в 16:30 мск.

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