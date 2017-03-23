СМИ: Шкулетич и Портнягин могут покинуть «Локомотив» летом

По информации журналистов, Шкулетич потерял доверие тренерского штаба в первой части нынешнего сезона, однако его было решено сохранить «для обоймы» до конца сезона.

Портнягин, в свою очередь, испытывает проблемы со здоровьем и не может помочь команде. В связи с этим клуб рассматривает возможность расстаться с футболистом.