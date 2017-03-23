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23 марта 2017, 19:55 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: Шкулетич и Портнягин могут покинуть «Локомотив» летом

Будущее нападающих Петара Шкулетича и Игоря Портнягина в московском футбольном клубе «Локомотив» находится под вопросом. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

По информации журналистов, Шкулетич потерял доверие тренерского штаба в первой части нынешнего сезона, однако его было решено сохранить «для обоймы» до конца сезона.

Портнягин, в свою очередь, испытывает проблемы со здоровьем и не может помочь команде. В связи с этим клуб рассматривает возможность расстаться с футболистом.

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