СМИ: Шкулетич и Портнягин могут покинуть «Локомотив» летом
Будущее нападающих Петара Шкулетича и Игоря Портнягина в московском футбольном клубе «Локомотив» находится под вопросом. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.
По информации журналистов, Шкулетич потерял доверие тренерского штаба в первой части нынешнего сезона, однако его было решено сохранить «для обоймы» до конца сезона.
Портнягин, в свою очередь, испытывает проблемы со здоровьем и не может помочь команде. В связи с этим клуб рассматривает возможность расстаться с футболистом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter