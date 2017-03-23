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23 марта 2017, 20:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Миланов приступит к восстановительным процедурам на базе ЦСКА 27 марта

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов, который получил травму в расположении сборной Болгарии, приступит к восстановительным процедурам на базе в Ватутинках 27 марта, сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня «армейцы» для тренировки собрались на базе в после трёх выходных дней. Тренировки проходят без девяти игроков, вызванных в свои национальные сборные, одним из которых является Миланов. Болгарин в сборной получил повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава, из-за чего пропустит порядка трёх недель. Медицинский штаб ЦСКА совместно с врачами сборной Болгарии контролирует процесс реабилитации Георги.

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