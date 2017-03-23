СМИ: «Амкар» продлит контракт с тренером Гаджиевым

Контракт известного тренера Курбана Бердыева с «Ростовом» подходит к концу, и руководство футбольного клуба намерено приложить максимум усилий для того, чтобы и в будущем сезоне сохранить 64-летнего специалиста в команде. По информации «Известий», менеджеры «Ростова» уже сейчас готовы предложить Бердыеву новый договор на более выгодных финансовых условиях с сохранением полного спектра полномочий: управление тренировочным и игровым процессами, формирование состава команды и контроль за трансферами клуба.