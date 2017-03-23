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23 марта 2017, 19:32 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: «Амкар» продлит контракт с тренером Гаджиевым

Пермский футбольный клуб «Амкар» продлит контракт с тренером Гаджи Гаджиевым. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

По информации журналистов, руководство клуба уже приступило к переговорам со специалистом.

Срок действующего соглашения с тренером истекает летом 2017 года. Новый контракт будет рассчитан на два года. Сам Гаджиев ранее заявлял о готовности продлить соглашение.

Амкар
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