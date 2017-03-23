СМИ: «Амкар» продлит контракт с тренером Гаджиевым
Пермский футбольный клуб «Амкар» продлит контракт с тренером Гаджи Гаджиевым. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.
По информации журналистов, руководство клуба уже приступило к переговорам со специалистом.
Срок действующего соглашения с тренером истекает летом 2017 года. Новый контракт будет рассчитан на два года. Сам Гаджиев ранее заявлял о готовности продлить соглашение.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter