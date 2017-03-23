Головин: «Спартак» заслуженно лидирует в РФПЛ, но ЦСКА способен его догнать

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После 20 туров «Спартак» набрал 46 очков, ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице при равенстве очков с «Зенитом» (по 39).

«Они (“Спартак”) стали играть совсем по-другому — больше стали контролировать мяч. Больше похоже на старый “Спартак”, когда они владели мячом, играли низом через “стенки”. Сейчас они заслуженно идут на первом месте», — поделился мнением Головин.

На вопрос, заметил ли он изменения в самоотдаче игроков красно-белых, собеседник ТАСС ответил: «Есть такое, смотрю матчи и замечаю, что каждый из них бьется до последнего».

Тем не менее Головин считает, что у ЦСКА, который является действующим чемпионом страны, есть шансы защитить титул. «Нам реально их догнать, отрыв уже меньше, чем был до перерыва. Все будет зависеть от того, как мы сыграем важные матчи — с теми же “Спартаком”, “Локомотивом”. “Спартак” где-то может оступиться, так что все может быть», — считает он.

Игроки ЦСКА недовольны только игрой с «Зенитом»

По словам Головина, команде уже удалось подстроиться под требования Виктора Гончаренко, который сменил Леонида Слуцкого на посту главного тренера по окончании первой части сезона.

«В первых товарищеских играх на сборе было тяжело, например, нужно было больше идти в прессинг, но потом через теоретические занятия, через игры начали понимать друг друга лучше. В официальных играх практически доводим до идеала то, что от нас требует тренер. Команда довольна игрой после возобновления сезона, за исключением матча с “Зенитом” (0:0), наверное, нужно было сыграть посмелей. В первом матче после перерыва, тем более играли у себя дома, нужно было сыграть больше в атаку», — сказал собеседник ТАСС.

Он также отметил вклад вернувшихся в клуб нападающих Аарона Оланаре и Витиньо. «Оланаре и до травмы проявил себя очень хорошо, забивал через матч, например, тому же “Зениту”. Витиньо себя очень хорошо проявил в Бразилии, много забивал. Это очень сильные футболисты, они усилили нашу команду и еще будут приносить нам много пользы», — считает полузащитник.