Миланов пропустит около трех недель из-за травмы колена
КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Болгарский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Георгий Миланов получил травму колена в расположении национальной команды и пропустит около трех недель. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Мирчо Димитров.
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Сборная Болгарии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сыграет с командой Нидерландов в субботу. После четырех матчей болгары идут в своей группе на четвертом месте с шестью очками.
«Миланов не сможет играть около трех недель, у него повреждение колена, получил растяжение на тренировке. Он неудачно упал. Хорошо, что Георги избежал серьезной травмы. Насколько я знаю, он останется в расположении сборной до вторника, а затем вернется в Москву», — сказал Димитров.
В текущем сезоне Миланов провел 24 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил в них три мяча, выполнил одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. Ранее агент игрока сообщил ТАСС, что в середине апреля ЦСКА планировал начать переговоры о новом контракте с полузащитником.
Согласно порталу Transfermarkt, контракт 25-летнего игрока с
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