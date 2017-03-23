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23 марта 2017, 14:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Миланов пропустит около трех недель из-за травмы колена

КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Болгарский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Георгий Миланов получил травму колена в расположении национальной команды и пропустит около трех недель. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Мирчо Димитров.

Полузащитник останется в расположении сборной Болгарии до вторника а затем вернется в Москву. Увеличить
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Сборная Болгарии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сыграет с командой Нидерландов в субботу. После четырех матчей болгары идут в своей группе на четвертом месте с шестью очками.

«Миланов не сможет играть около трех недель, у него повреждение колена, получил растяжение на тренировке. Он неудачно упал. Хорошо, что Георги избежал серьезной травмы. Насколько я знаю, он останется в расположении сборной до вторника, а затем вернется в Москву», — сказал Димитров.

В текущем сезоне Миланов провел 24 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил в них три мяча, выполнил одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. Ранее агент игрока сообщил ТАСС, что в середине апреля ЦСКА планировал начать переговоры о новом контракте с полузащитником.

Согласно порталу Transfermarkt, контракт 25-летнего игрока с красно-синими рассчитан до июня 2018 года.

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