Тимощук будет зарабатывать в «Зените» $ 240 тыс. в год

«В “Зените” Тимощук будет зарабатывать около 20 тысяч долларов в месяц. За год это выходит 240 тысяч долларов. Анатолий подписал контракт на два года, а это значит, что он гарантированно заработает 480 тысяч долларов, или 13 миллионов гривен. Таких денег на Украине он нигде не заработает, ведь даже гранды нашего футбола платят помощникам главного тренера от семи до десяти тысяч долларов», — цитирует «Плюс спорт» посредника ФИФА.



В составе «Зенита» Тимощук провёл 150 матчей, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. Также Тимощук выступал за «Шахтёр», «Баварию» и «Кайрат», который был его последним клубом.