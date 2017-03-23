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23 марта 2017, 10:12 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Джикия: Футбол тренера «Спартака» Карреры — это футбол победителя

КРАСНОДАР, 23 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что футбол, который прививает команде главный тренер Массимо Каррера, — это футбол победителя.

<em>КРАСНОДАР 23 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Артем Калинин. </em>Защитник московского Спартака Георгий <span class=error>Джикия</span> в интервью агентству Р-Спорт заявил что футбол который прививает команде главный тренер <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> — это футбол победителя. Увеличить
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Джикия перешел в «Спартак» в декабре 2016 года из пермского «Амкара». В текущем сезоне «красно-белые» после 20 туров чемпионата России лидируют в турнирной таблице с шестиочковым отрывом от идущих следом московского ЦСКА и петербургского «Зенита».

«Футбол Карреры — это футбол победителя, — сказал Джикия. — Так вот, если одним словом. Каррера — хороший тренер, он знает, что нужно делать, и пытается все это грамотно донести до нас».

Каррера возглавил «Спартак» накануне второго тура чемпионата страны, после того как команда проиграла кипрскому АЕКу в квалификации Лиги Европы, а прежний главный тренер команды Дмитрий Аленичев ушел в отставку.

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