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Джикия перешел в «Спартак» в декабре 2016 года из пермского «Амкара». В текущем сезоне «красно-белые» после 20 туров чемпионата России лидируют в турнирной таблице с шестиочковым отрывом от идущих следом московского ЦСКА и петербургского «Зенита».

«Футбол Карреры — это футбол победителя, — сказал Джикия. — Так вот, если одним словом. Каррера — хороший тренер, он знает, что нужно делать, и пытается все это грамотно донести до нас».

Каррера возглавил «Спартак» накануне второго тура чемпионата страны, после того как команда проиграла кипрскому АЕКу в квалификации Лиги Европы, а прежний главный тренер команды Дмитрий Аленичев ушел в отставку.