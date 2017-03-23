Родионов. Легенда для всех

У сегодняшнего генерального директора красно-белых есть в обойме мощный козырь: он забивал голы на самом высшем уровне. Не на игровой приставке, а на переполненных стадионах.

Трижды Сергей Родионов был чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), а в 1994 году выиграл звание чемпиона России, о чем нынешнее поколение спартаковцев пока только мечтает. И хотя сдержанный и щепетильный человек, он наверняка не пользуется своим прошлым как аргументом, все и без того знают: это великий бомбардир, второй в истории «Спартака» после Никиты Симоняна (160 и 153 гола соответственно), и лучший снайпер клуба в еврокубках (22 гола).

ОСОБЕННЫЙ ГОЛ ЗА СБОРНУЮ

«Свой первый гол я забил донецкому “Шахтеру”, а вот как, — совершенно выветрилось из памяти, — рассказывал Родионов в давнем интервью “СЭ”. — Честно говоря, с ходу не могу вспомнить почти ни одного из своих голов. Не заострял как-то на них внимания, считая все — и красивые, и курьезные — одинаково важными для своей команды и дорогими для себя. Независимо от того, решающий мяч или какой-нибудь -надцатый. Правда, есть гол, который лично для меня стоит особняком. Хотя ничегошеньки он не решал и к категории самых эффектных его и близко не отнесешь. Мы, трое игроков сборной СССР, выходим чуть ли не на одного вратаря сборной Венгрии, мяч у партнера, я мчусь из центрального круга на всякий случай. Он бьет, вратарь удар парирует, и я добиваю с двух метров в пустые ворота. Это был шестой гол нашей сборной в ворота венгров на чемпионате мира 1986 года и мой единственный, забитый на таком уровне».

На мексиканском первенстве Советский Союз представляла сборная, сформированная четко на базе киевского «Динамо», которое было представлено аж 13 игроками. Тем не менее Валерий Лобановский постоянно включал в состав спартаковцев Дасаева и Родионова. Нынешний гендиректор красно-белых принял участие во всех четырех матчах команды, пусть трижды выходил на замену.

ТРИ НЕУЧТЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ ГОДА

В «Клубе 100 российских бомбардиров», существующем под эгидой «СЭ», у Родионова числятся 164 гола. С этим показателем он занимает 4-ю строчку после Александра Кержакова, Олега Веретенникова и Романа Павлюченко. Причем у Родионова выпали три года, проведенных во французском «Ред Стар». Этот клуб, цвета которого защищали также Александр Бубнов и недолго Федор Черенков, выступал во втором дивизионе, а в проекте «СЭ» зарубежные голы учитываются, если они забиты в классе сильнейших.

Почему на горизонте возник «Ред Стар»? Разгадка, видимо, в том, что в последние годы существования СССР спортсменов устраивала за границей компания «Совинтерспорт», а клубом из парижского предместья Сент-Уан, который примыкает к границам французской столицы, в то время руководил богатый бизнесмен Жан-Клод Бра, проходивший по избирательным спискам Французской коммунистической партии. Вот «Совинтерспорт» и порекомендовал Родионову и Черенкову «Красную звезду», хотя к идеологии название команды, созданной 120 лет назад группой энтузиастов во главе с будущим президентом ФИФА Жюлем Римэ, отношения не имеет.

Десять лет назад при подготовке материала о «Ред Стар» мне довелось брать интервью у Родионова, который тогда был в «Спартаке» помощником главного тренера Владимира Федотова.

— Другие предложения были и у меня, и у Федора, — рассказывал Родионов. — Интересовались весьма серьезные клубы, в том числе французские, но из высшего дивизиона. У Федора имелись немецкие предложения. Можно было подыскать более выгодный в финансовом отношении вариант. Но мы, не сговариваясь, решили, что уедем вместе. Были варианты с такими клубами, как «Лион» и «Кан». Но их предложения поступили, когда я получил травму крестообразной связки, которая вывела из строя на восемь месяцев. Не знал, как будет идти восстановление, а перебраться в более серьезный клуб нездоровым, не готовым к выходу на поле не решился. Счел неудобным подписывать контракт и обещать что-то людям, когда сам не знал, буду ли вообще еще играть. Все равно ни о чем не жалею.

ДУБЛЬ В ЧЕРКИЗОВЕ

Первый гол в чемпионате СССР Родионов забил «Шахтеру» 16 апреля 1980 года. Произошло это в ЛФК ЦСКА. А потом 11 мая нападающему удался дубль на «Локомотиве» в ворота «Кайрата». И с этим у меня связана забавная личная история.

Тогда я собирался в загранкомандировку, через две недели предстояла свадьба, так что в тот день на квартире у невесты состоялось стратегическое совещание родителей. Между тем у меня уже была договоренность с друзьями о встрече в Черкизове.

Будущая жена решила поехать со мной — и перепутала в волнении маршрут от своего дома, введя меня в заблуждение. В итоге опоздали минут на двадцать. На трибуну поднялись, когда счет уже был 2:0 в пользу «Спартака». А ведь во времена без интернета голы можно было увидеть только в программе новостей или футбольном обозрении.

Вскоре Родионов, отличившийся ранее, забил третий гол. Невеста, очевидно, была благодарна ему за то, что не оставил меня без зрелища вовсе. К тому же я рассказал, что ему, как и ей, 18 лет, что это будущая звезда. Потому, запомнив имя и фамилию, она впоследствии для поддержания разговора о футболе интересовалась: «Как там этот Сережа? Гол не забил?».

Легенды футбола существуют для всех, а параллельно, как ответвления, происходят памятные личные истории.