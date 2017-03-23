«Ростов» пытается сохранить Курбана Бердыева

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С момента прихода Бердыева в «Ростов» клуб регулярно приковывает к себе внимание футбольной общественности, демонстрируя выдающиеся результаты как во внутреннем первенстве, так и на международной арене. В 2016 году дончане завоевали серебряные медали чемпионата России, что стало главной сенсацией турнира, а в нынешнем сезоне команда провела выдающуюся еврокубковую кампанию, достойно сражаясь с грандами мирового футбола в Лиге чемпионов и Лиге Европы. При этом главным творцом успеха «Ростова» болельщики и эксперты называют именно Бердыева.

— В «Ростове» сейчас практически всё держится на Бердыеве — начиная с тренировочного процесса, игры команды и заканчивая трансферами, — рассказал «Известиям» источник в донском клубе. — Многие футболисты продолжают выступать за «Ростов» только из-за его присутствия в команде. Как только Бердыев уйдет, ряд игроков, вероятнее всего, тут же отправится за ним на новое место работы. Это касается не только футболистов, но и тренерского штаба, а также части административного состава. Найти достойную замену Бердыеву будет сложно, поэтому «Ростов» попытается удержать специалиста. Руководство клуба готово увеличить оклад тренера, оставить в силе все его полномочия и гарантировать финансовую стабильность клуба.

Кроме того, по сообщению источника, в новом контракте Курбана Бердыева с «Ростовом» будет сохранен пункт, согласно которому тренер сможет разорвать договор в одностороннем порядке в случае поступления выгодного предложения от топ-клуба российского или зарубежного чемпионата.

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, покинувший свой пост в начале 2016 года, но остающийся близким к делам клуба, подтвердил, что дончане намерены продолжить сотрудничество с Курбаном Бердыевым, а также выразил надежду на то, что соглашение со специалистом будет продлено.

Цитата Александр Шикунов «Ростов» при Бердыеве добился очень серьезных успехов, несмотря на многие проблемы, в частности финансового характера. Конечно, клуб приложит все усилия для того, чтобы сотрудничество с туркменским специалистом не прекращалось. Однако здесь мало одного только желания — необходимо решить финансовые проблемы. Если у «Ростова» будут деньги и финансовая стабильность, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет. Руководство клуба активно ищет спонсоров, прорабатывает различные варианты. Надеюсь, «Ростов» решит все свои финансовые проблемы и продолжит радовать болельщиков качественной игрой. И диалог с Бердыевым по поводу нового контракта пройдет в позитивном ключе.

Курбан Бердыев возглавил «Ростов» в 2014 году. Тогда дончане замыкали турнирную таблицу чемпионата России, находясь на последнем 16-м месте. Новому наставнику удалось поднять команду из хвоста турнирной таблицы в зону стыковых матчей и сохранить прописку в премьер-лиге.

Сезон-2015/16 стал самым успешным в истории клуба: дончане завоевали серебряные медали российского первенства и получили право принять участие в Лиге чемпионов. В начале августа 2016 года Бердыев добровольно написал заявление об отставке, после чего «Ростов» официально объявил о том, что специалист покинул пост главного тренера клуба, а исполнять обязанности рулевого команды был назначен Дмитрий Кириченко.