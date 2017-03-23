«Ростов» пытается сохранить Курбана Бердыева
Контракт известного тренера Курбана Бердыева с «Ростовом» подходит к концу, и руководство футбольного клуба намерено приложить максимум усилий для того, чтобы и в будущем сезоне сохранить 64-летнего специалиста в команде. По информации «Известий», менеджеры «Ростова» уже сейчас готовы предложить Бердыеву новый договор на более выгодных финансовых условиях с сохранением полного спектра полномочий: управление тренировочным и игровым процессами, формирование состава команды и контроль за трансферами клуба.
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С момента прихода Бердыева в «Ростов» клуб регулярно приковывает к себе внимание футбольной общественности, демонстрируя выдающиеся результаты как во внутреннем первенстве, так и на международной арене. В 2016 году дончане завоевали серебряные медали чемпионата России, что стало главной сенсацией турнира, а в нынешнем сезоне команда провела выдающуюся еврокубковую кампанию, достойно сражаясь с грандами мирового футбола в Лиге чемпионов и Лиге Европы. При этом главным творцом успеха «Ростова» болельщики и эксперты называют именно Бердыева.
— В «Ростове» сейчас практически всё держится на Бердыеве — начиная с тренировочного процесса, игры команды и заканчивая трансферами, — рассказал «Известиям» источник в донском клубе. — Многие футболисты продолжают выступать за «Ростов» только
Кроме того, по сообщению источника, в новом контракте Курбана Бердыева с «Ростовом» будет сохранен пункт, согласно которому тренер сможет разорвать договор в одностороннем порядке в случае поступления выгодного предложения от
Бывший
Курбан Бердыев возглавил «Ростов» в 2014 году. Тогда дончане замыкали турнирную таблицу чемпионата России, находясь на последнем 16-м месте. Новому наставнику удалось поднять команду из хвоста турнирной таблицы в зону стыковых матчей и сохранить прописку в
Сезон-2015/16 стал самым успешным в истории клуба: дончане завоевали серебряные медали российского первенства и получили право принять участие в Лиге чемпионов. В начале августа 2016 года Бердыев добровольно написал заявление об отставке, после чего «Ростов» официально объявил о том, что специалист покинул пост главного тренера клуба, а исполнять обязанности рулевого команды был назначен Дмитрий Кириченко.
После этого Курбан Бердыев, не договорившись со «Спартаком» и «Локомотивом», а также отказавшись от предложения Российского футбольного союза (РФС) возглавить сборную России, по собственной инициативе стал выполнять роль консультанта «Ростова». 9 сентября он был утвержден на должность
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