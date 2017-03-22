«Локомотиву» принесли извинения
Как сообщили «СЭ» в
пресс-службе «Локомотива», информагентство ТАСС принесло официальные извинения клубу за распространение недостоверной информации репортером в эфире радиостанции «Спорт FM».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Извинения приняты руководством клуба. В дальнейшем мы надеемся на плодотворное сотрудничество с агентством, — заявили в
Напомним, что 20 марта в эфире радиостанции представитель агентства заявил, что «Локомотив» получил финансовое вознаграждение от «Зенита» за ничью со «Спартаком» (1:1), а именно прозвучали следующие слова: «Зенит» перевел средства за матч со «Спартаком», деньги на счет игроков и тренеров «Локомотива» уже упали.
|18.03.2017 16:30
|Зрители 27402
|основной раунд: 20-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|1:1
|Спартак М
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|4
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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