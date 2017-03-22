«Локомотиву» принесли извинения

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— Извинения приняты руководством клуба. В дальнейшем мы надеемся на плодотворное сотрудничество с агентством, — заявили в пресс-службе железнодорожников.

Напомним, что 20 марта в эфире радиостанции представитель агентства заявил, что «Локомотив» получил финансовое вознаграждение от «Зенита» за ничью со «Спартаком» (1:1), а именно прозвучали следующие слова: «Зенит» перевел средства за матч со «Спартаком», деньги на счет игроков и тренеров «Локомотива» уже упали.