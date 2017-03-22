«Рубиновый» бунт. Что творится в Казани?

С российским футболом никогда не бывает скучно. Он всегда что-нибудь подкинет. В то время как, как чемпионат России ушел на короткую паузу связанную с матчами сборной, «бомбануло» в Казани. Сразу несколько источников сообщили о том, что ветераны казанского клуба: Гекдениз, Рыжиков и Кузьмин «наехали» на звездных новичков команды Сонга и Лестьенна за слабую самоотдачу и валяние дурака, требуя отправить «сладкую парочку» в дубль. Говорят, что бельгиец даже пришел на одну из тренировок с перегаром.

Со стороны может показаться, что произошла катастрофа. На фанатских сайтах самые популярные слова — «позор», «провал» и «конец». Хотя, на ситуацию можно взглянуть с обратной стороны.

Команда Хавьера Грасии сейчас в глубочайшем кризисе. 9-е место в чемпионате, учитывая 40 миллионов евро, потраченных летом на игроков, действительно провал. Дело даже не в строчке в таблице, а в самой игре. Грасия ищет ее, но пока не нашел. Все матчи «Рубина» серы и монотонны — словно не футбол смотришь, а чемпионат двора по перетягиванию каната. Нет ни страсти, ни эмоций. Даже 15 минут на тренировках хватает, чтобы понять — игроки не совсем в курсе, чего от них хотят. Нужно что-то менять, и делать это резко.

Возможно, разговор между футболистами вообще лучшее, что могло сейчас произойти. Очень символично, что в этой истории всплывают фамилии Карадениза, Рыжикова и Кузьмина. Это единственные игроки в нынешнем составе, которые еще застали «Рубин» Курбана Бердыева.

Они помнят вкус чемпионского шампанского и гимн Лиги чемпионов. Они играли еще против «Сатурна» и «Алании» и застали время, когда на месте современной «Казань Арены» стояло болото с кувшинками. Кому, как не им брать слово в такой момент? Кстати, в прошлом сезоне (еще при Валерии Чалом) после домашнего поражения от «Анжи» (1:2) Гекдениз точно также попросил выйти тренеров из раздевалки и без переводчика (!) наехал на всех тех, кто, как ему казалось, не отдается «Рубину» полностью.

Гнев в адрес пары, попавшей «под раздачу», понять можно. Сонг и Лестьенн хоть и считались главными звездами нового «Рубина», но в отличие от тех же Жонатаса и Рочины, вложенных денег никак не оправдывают. Бельгиец то и дело просит выходные и лечится, а экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» выдал всего один достойный матч в Казани — против «Спартака».

Однако, у медали две стороны. Контракты Рыжикова и Кузьмина с казанским клубом истекают в этом году, и оба до сих пор не продлены. Карадениз же вообще натуральная «головная боль» Грасии. Он любимец болельщиков, его ценят в городе, он вхож в кабинеты первых лиц республики, он строит мечеть в Казани, он главный авторитет в раздевалке. В конце концов именно он забил победный гол «Барселоне» на «Камп Ноу»! Он выжимает максимум из своего 38-летнего тела! Но Грасия дает турку крохи игрового времени.

Впереди у Казани сразу два «матча икс» — 1 апреля возвращение на «Казань Арену» игрой против «Зенита», а 6-го — полуфинал Кубка в Екатеринбурге. Акции Грасии в Казани сейчас слабы, как никогда. Посмотрим, как скажется разговор между футболистами на их игре.