Куда делся ростовский миллиард?!
Ростовские «мужики» пошумели в Европе, но команда
по-прежнему в долгах. «Советский спорт» разбирается в финансовой ситуации, в которой оказался донской клуб.
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Видимо, что-то случилось...
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ДОЛГОВ НА 360 МИЛЛИОНОВ
В день ответного матча с «Манчестер Юнайтед» первый замглавы губернатора Ростовской области Игорь Гуськов решил рассказать всю правду о долгах
По его словам, всего клуб должен 360 миллионов рублей. Из этой суммы 250 миллионов — налоги на фонд оплаты труда, еще 110 — премиальные основному составу и тренерам, которые в текущем сезоне еще не выплачивались. Что касается зарплат, футболистам и тренерам недавно закрыли прошлый год. С персоналом проще — работникам базы и офиса стали платить день в день.
Забавно, что в конце декабря Гуськов дал интервью изданию 161.ru, в котором уверенно заявил: долгов у «Ростова» нет. За два с половиной месяца ситуация вдруг кардинально изменилась. Или же один из руководителей области перед Новым годом
ЕСЛИ БЫ НЕ ЕВРОКУБКИ, «РОСТОВ» МОГ ПРЕВРАТИТЬСЯ В «ТОМЬ»
В нынешнем сезоне «Ростов» заработал в еврокубках больше всех из российских клубов. Секретов нет, все данные есть в открытом доступе. 2 миллиона евро ростовчане получили за отборочный раунд Лиги чемпионов, 12,7 миллионов — за выход в групповой турнир, 1,5 миллиона — за победу над «Баварией», 1миллион — за две ничьи с ПСВ. Полмиллиона достались клубу за попадание в 1/16 финала Лиги Европы, еще 0,75 миллиона — за выход в 1/8 финала турнира.
Итого — 18,2 млн евро. Если перевести в рубли, получается примерно 1,1 миллиард — около 75 процентов бюджета «Ростова».
Куда делись такие огромные деньги? По информации «Советского спорта», 30 процентов ушло на премиальные футболистам и тренерам. Остальное — погашение старых долгов, которые накопились при прежнем руководстве.
На конец прошлого сезона «Ростов» был должен различным структурам около миллиарда рублей. Сумма для российского футбола фантастическая. Если бы не еврокубки, ростовчан в лучшем случае ждала бы судьба «Томи».
С «ГОЛОЙ ГРУДЬЮ»
«Советский спорт» уже писал о том, то месяц назад новым генеральным директором «Ростова» был назначен Павел Лощилов. Перед менеджером поставлены две задачи. Первая — оптимизировать офисные расходы. Вторая — сделать все, чтобы у клуба
По первому пункту работа кипит полным ходом. Например, ряду высокооплачиваемых сотрудников сократили зарплаты. С теми, кто не согласился на новые условия, расторгли трудовые договоры.
Что касается спонсоров, то в начале года «Ростовом» серьезно заинтересовалась компания, которая специализируется на пассажирских перевозках, однако контракт так и не был подписан. Кроме того, сейчас ходят слухи о том, что
Недавно у «Ростова» появился еще один мелкий спонсор. Контракт подписан с кондитерской фабрикой «Мишкино», которая специализируется на производстве восточных сладостей.
Не обошлось и без потерь. С нового года с футболок «Ростова» исчез логотип «ТНС Энерго». Компания была титульным спонсором клуба последние два сезона. Возможно, сотрудничество продолжится в дальнейшем, а пока
САВВИДИ ВЕРНЕТСЯ?
В ближайшее время владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди может вновь начать вкладывать деньги в донской клуб. По нашей информации, новое руководство клуба уже провело переговоры с бизнесменом. Саввиди взял время на раздумье. А пока похвалил
— То, что м увидели на поле в исполнении «Ростова», заслуживает, прежде всего, уважения. Впервые в истории ростовский футбол продвинулся так далеко. 6−8 месяцев город жил футболом, это очень важно, — сказал Саввиди в интервью «Матч ТВ».
Тональность высказываний Ивана Игнатьевича серьезно изменилась. Еще в октябре он называл «Ростов» «клубом имени Курбана», а сейчас раздает комплименты. Последует ли за такими словами новый спонсорский договор?
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Не нужно быть футбольным экспертом, чтобы понимать: будущее «Ростова» во многом зависит от финиша чемпионата. Попадет в еврокубки — почти все лидеры, скорее всего, останутся. Без Европы
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