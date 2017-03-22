Куда делся ростовский миллиард?!

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ДОЛГОВ НА 360 МИЛЛИОНОВ

В день ответного матча с «Манчестер Юнайтед» первый замглавы губернатора Ростовской области Игорь Гуськов решил рассказать всю правду о долгах желто-синих.

По его словам, всего клуб должен 360 миллионов рублей. Из этой суммы 250 миллионов — налоги на фонд оплаты труда, еще 110 — премиальные основному составу и тренерам, которые в текущем сезоне еще не выплачивались. Что касается зарплат, футболистам и тренерам недавно закрыли прошлый год. С персоналом проще — работникам базы и офиса стали платить день в день.

Забавно, что в конце декабря Гуськов дал интервью изданию 161.ru, в котором уверенно заявил: долгов у «Ростова» нет. За два с половиной месяца ситуация вдруг кардинально изменилась. Или же один из руководителей области перед Новым годом просто-напросто сделал вид, что все хорошо. Присочинил, мягко говоря.

ЕСЛИ БЫ НЕ ЕВРОКУБКИ, «РОСТОВ» МОГ ПРЕВРАТИТЬСЯ В «ТОМЬ»

В нынешнем сезоне «Ростов» заработал в еврокубках больше всех из российских клубов. Секретов нет, все данные есть в открытом доступе. 2 миллиона евро ростовчане получили за отборочный раунд Лиги чемпионов, 12,7 миллионов — за выход в групповой турнир, 1,5 миллиона — за победу над «Баварией», 1миллион — за две ничьи с ПСВ. Полмиллиона достались клубу за попадание в 1/16 финала Лиги Европы, еще 0,75 миллиона — за выход в 1/8 финала турнира.

Итого — 18,2 млн евро. Если перевести в рубли, получается примерно 1,1 миллиард — около 75 процентов бюджета «Ростова».

Куда делись такие огромные деньги? По информации «Советского спорта», 30 процентов ушло на премиальные футболистам и тренерам. Остальное — погашение старых долгов, которые накопились при прежнем руководстве.

На конец прошлого сезона «Ростов» был должен различным структурам около миллиарда рублей. Сумма для российского футбола фантастическая. Если бы не еврокубки, ростовчан в лучшем случае ждала бы судьба «Томи».

С «ГОЛОЙ ГРУДЬЮ»

«Советский спорт» уже писал о том, то месяц назад новым генеральным директором «Ростова» был назначен Павел Лощилов. Перед менеджером поставлены две задачи. Первая — оптимизировать офисные расходы. Вторая — сделать все, чтобы у клуба наконец-таки появился нормальный спонсор.

По первому пункту работа кипит полным ходом. Например, ряду высокооплачиваемых сотрудников сократили зарплаты. С теми, кто не согласился на новые условия, расторгли трудовые договоры.

Что касается спонсоров, то в начале года «Ростовом» серьезно заинтересовалась компания, которая специализируется на пассажирских перевозках, однако контракт так и не был подписан. Кроме того, сейчас ходят слухи о том, что желто-синие находятся под пристальным вниманием структур Вадима Варшавского. Этот бизнесмен уже вкладывал деньги в клуб в 2007 году, а логотип его бывший компании («Эстар») красовался на игровых футболках. По данным нашего источника, Варшавский может вкладывать в клуб до 300 миллионов рублей в год. Эти деньги полностью покрыли бы годовой зарплатный фонд футболистов и тренерского штаба.

Недавно у «Ростова» появился еще один мелкий спонсор. Контракт подписан с кондитерской фабрикой «Мишкино», которая специализируется на производстве восточных сладостей.

Не обошлось и без потерь. С нового года с футболок «Ростова» исчез логотип «ТНС Энерго». Компания была титульным спонсором клуба последние два сезона. Возможно, сотрудничество продолжится в дальнейшем, а пока желто-синие играют с «голой грудью».

САВВИДИ ВЕРНЕТСЯ?

В ближайшее время владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди может вновь начать вкладывать деньги в донской клуб. По нашей информации, новое руководство клуба уже провело переговоры с бизнесменом. Саввиди взял время на раздумье. А пока похвалил желто-синих за матч с «МЮ».

— То, что м увидели на поле в исполнении «Ростова», заслуживает, прежде всего, уважения. Впервые в истории ростовский футбол продвинулся так далеко. 6−8 месяцев город жил футболом, это очень важно, — сказал Саввиди в интервью «Матч ТВ».

Тональность высказываний Ивана Игнатьевича серьезно изменилась. Еще в октябре он называл «Ростов» «клубом имени Курбана», а сейчас раздает комплименты. Последует ли за такими словами новый спонсорский договор?

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