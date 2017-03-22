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По информации «Бизнес online», вратарь Сергей Рыжиков, хавбек Гекдениз Карадениз и защитник Олег Кузьмин в среду жестко отчитали двух летних новичков команды: Максима Лестьенна и Алекса Сонга. А главный тренер команды Хави Грасия якобы был вынужден отменить утреннюю тренировку. Сообщается, что дискуссия на повышенных тонах продолжалась почти два часа. Разговор закончился тем, что легионерам сделали последнее предупреждение: если Лестьенн с Сонгом не изменят свое отношение к делу, то будут переведены в молодежную команду.

«ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА В СОСТАВ НЕ ВОЗЬМУТ»

— Мужской разговор после неудач — свидетельство неравнодушия футболистов?

— Можно и так сказать. Самое интересное, что тренеры в разговоре не участвовали. Все прошло за закрытыми дверями.

— Почему тренеров не пригласили?

— Видимо, хотели между собой решить вопрос. Мужики поговорили по-мужски.

— К чему пришли?

— К тому, что у нас впереди «Зенит» и полуфинал Кубка России. Что надо не филонить, а отрабатывать зарплату, добиваться результата. Это то, что я знаю. Больше ничего сказать не могу — информация из-за дверей не выходила.

— Сообщают, что у бельгийского полузащитника Максима Лестьенна есть психологические проблемы из-за потери родителей. И что он мало общается с командой.

— У каждого человека свой скелет в шкафу. У Лестьенна тоже. Но у нас нормальный здоровый коллектив. И тот разговор, что состоялся между игроками, как вы правильно заметили, говорит о небезразличии к судьбе клуба и результатам, которые должны показывать. Мы не можем обманывать болельщиков, переживающих за нас.

— По самоотдаче к Лестьенну и Сонгу нет претензий?

— А какие могут быть претензии? Половина того, о чем пишут, просто раздувается недоброжелателями. У нас все отлично! Остальное — происки врагов.

— Тогда почему не играет звездный Сонг?

— Это решение главного тренера Хави Грасии. По итогам недели он определяет состав. Все работают, стараются, хотят играть. Но за красивые глаза в состав не возьмут. На поле выходят лучшие.

— Правда, что заслуженному ветерану Караденизу предлагают летом искать варианты аренды?

— В первый раз слышу об этом. У него еще год контракта. Гекдениз хорошо тренируется, к нему нет претензий ни по самоотдаче, ни по работе в целом. Он уже много лет в клубе — смысл ему куда-то уходить в аренду? Обжился в Казани, у него здесь дети. Я бы никуда не пошел на его месте. Но, конечно, самому Гекденизу виднее.

«ГРАСИЯ СКАЗАЛ: «ТЫ МНЕ НУЖЕН»

— А что с вашим будущим? Скоро истекает контракт с «Рубином».

— Да, 31 мая. Никто мне ничего не предлагал. Зимой была информация, что на мое место придет Рустем Хузин. Мне самому интересно узнать о своем будущем в клубе, но пока сказать нечего.

— Летом можете покинуть «Рубин»?

— Могу, если не поступит предложение. Самому же подходить и просить контракт, считаю, наглость. Если буду нужен, клуб инициирует разговор.

— В этом вопросе важно и мнение главного тренера. Как сложились отношения с Грасией?

— Отлично. Стараюсь помогать всем, чем могу. Не только в футбольном плане, но и в быту. В команде все-таки много российских футболистов. У нас был разговор, я спросил, нужен или нет. Он сказал: «Нужен. Даже не обсуждается».

— На что рассчитываете в матче с «Зенитом», учитывая, что старт весенней части «Рубину» не слишком удался?

— На лучшее, естественно. Но пока втягиваемся. И, конечно, мешают безобразные поля. Тренируемся на идеальном искусственном газоне на базе в Казани. А играть приходиться на покрытиях другого качества, поэтому все, что натрабатывается на тренировках, немного уходит. На плохих полях легче разрушать, чем созидать. Это единственная проблема. А насчет «Зенита» — разберем, просмотрим. Сейчас важнее — в каком состоянии вернутся из сборных Канунников, Жемалетдинов, Ахметов. Конечно, настраиваемся на победу. А после «Зенита» у нас еще и полуфинал Кубка России. Все силы бросим на этот турнир.

— Нет опасений, что в игре с «Зенитом» будут проблемы с судейством?

— За три игры чемпионата и один кубковый матч претензий к судьям у нас нет. Может, повезло. Посмотрим, как будет с «Зенитом». Только зачем все валить на судей? Если сами не дадим повода для появления спорных моментов, не о чем будет говорить. Надо спокойно и рассудительно играть, не давая шансов соперникам.

— Когда «Рубин» начнет регулярно играть на «Казань Арене»?

— 2 апреля против «Зенита» должны играть именно там. Скоро приедет проверочная комиссия. Если разрешат, хорошо, нет — опять придется играть на «огороде». Каково качество поля на «Казань Арене»? Всю зиму берегли, ухаживали. Говорят, в нормальном состоянии. Лично не видел. Но все ждут, когда вернемся на «Казань Арену». Там хорошая аура, болельщиков обычно много приходит. Поэтому тоже ждем этого с нетерпением.