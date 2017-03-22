В «Локомотиве» отказались комментировать будущее Майкона

Согласно данным бразильских СМИ, с 7-м номером железнодорожников не собираются продлевать контракт, истекающий этим летом. Также существует вероятность, что футболист бесплатно перейдет в «Коринтианс».

— Мы эти темы не комментируем, — заявили в клубе.

Майкон выступает за «Локомотив» с 2010 года. За это время он провел за московский клуб 130 матчей и забил 30 голов.