Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29170373/
22 марта 2017, 20:17 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

В «Локомотиве» отказались комментировать будущее Майкона

Московский «Локомотив» отказался от комментариев относительно будущего форварда Маркеса Майкона.

Согласно данным бразильских СМИ, с 7-м номером железнодорожников не собираются продлевать контракт, истекающий этим летом. Также существует вероятность, что футболист бесплатно перейдет в «Коринтианс».

— Мы эти темы не комментируем, — заявили в клубе.

Майкон выступает за «Локомотив» с 2010 года. За это время он провел за московский клуб 130 матчей и забил 30 голов.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей по итогам матча ЧР со «Спартаком»

РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей по итогам матча ЧР со «Спартаком»

МОСКВА, 22 мар — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский «Локомотив» на 300 тысяч рублей по итогам матча 20-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком», сообщается на официальном сайте РФС.
Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Такой вы ее еще не видели! Серена Уильямс снялась в откровенной пляжной фотосессии

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

Екатерина Ковалева - уникальная кикбоксерша из Белоруссии, рост которой 194 см (фото)