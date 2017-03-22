Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29169746/
22 марта 2017, 19:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

МВД не получало просьб убрать решетки с фан-сектора на стадионе «Нефтяник» в Уфе

УФА, 22 марта. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. МВД по Башкирии не получало официальных документов с просьбой убрать решетки с фанатского сектора на домашнем стадионе футбольного клуба «Уфа». Об этом говорится в заявлении ведомства, которое имеется в распоряжении ТАСС.

«При строительстве стадиона “Нефтяник” проект размещения и оборудования секторов активной поддержки разрабатывался непосредственно футбольным клубом “Уфа”. В этой связи при необходимости внесения изменений в конструктивные особенности зрительных секторов собственник объекта спорта или организатор спортивного соревнования вправе подготовить альтернативный проект и согласовать его в установленном порядке. До настоящего времени каких-либо документов по данному вопросу в МВД по Республике Башкортостан не поступало», — говорится в заявлении.

Ранее один из болельщиков «Уфы» запустил интернет-петицию, адресованную вице-премьеру РФ, президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе Республики Башкортостан Рустэму Хамитову, с требованием убрать «клетку». Генеральный директор клуба Шамиль Газизов ранее сообщил, что для ликвидации решеток должно поступить соответствующее распоряжение министерства внутренних дел.

Газизов отмечал, что руководство клуба не против убрать решетки с фанатского сектора домашнего стадиона, однако не может сделать это без согласования с МВД. Руководитель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин ранее заявлял, что ситуация вокруг решеток на фанатском секторе стадиона «Уфы» должна быть решена в пользу фанатов.

«Уфа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведет 1 апреля дома против московского «Локомотива».

Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
22 марта

Лебедев: законопроект для болельщиков призван устранить вакханалию на стадионах

Фазель: вероятность приезда игроков НХЛ на Олимпиаду-2018 составляет 50%

"КамАЗ-мастер" рассматривает возможность участия в авторалли "Дакар-2018"