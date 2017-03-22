МВД не получало просьб убрать решетки с фан-сектора на стадионе «Нефтяник» в Уфе

«При строительстве стадиона “Нефтяник” проект размещения и оборудования секторов активной поддержки разрабатывался непосредственно футбольным клубом “Уфа”. В этой связи при необходимости внесения изменений в конструктивные особенности зрительных секторов собственник объекта спорта или организатор спортивного соревнования вправе подготовить альтернативный проект и согласовать его в установленном порядке. До настоящего времени каких-либо документов по данному вопросу в МВД по Республике Башкортостан не поступало», — говорится в заявлении.

Ранее один из болельщиков «Уфы» запустил интернет-петицию, адресованную вице-премьеру РФ, президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе Республики Башкортостан Рустэму Хамитову, с требованием убрать «клетку». Генеральный директор клуба Шамиль Газизов ранее сообщил, что для ликвидации решеток должно поступить соответствующее распоряжение министерства внутренних дел.

Газизов отмечал, что руководство клуба не против убрать решетки с фанатского сектора домашнего стадиона, однако не может сделать это без согласования с МВД. Руководитель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин ранее заявлял, что ситуация вокруг решеток на фанатском секторе стадиона «Уфы» должна быть решена в пользу фанатов.

«Уфа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведет 1 апреля дома против московского «Локомотива».