МВД не получало просьб убрать решетки с фан-сектора на стадионе «Нефтяник» в Уфе
УФА, 22 марта. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. МВД по Башкирии не получало официальных документов с просьбой убрать решетки с фанатского сектора на домашнем стадионе футбольного клуба «Уфа». Об этом говорится в заявлении ведомства, которое имеется в распоряжении ТАСС.
«При строительстве стадиона “Нефтяник” проект размещения и оборудования секторов активной поддержки разрабатывался непосредственно футбольным клубом “Уфа”. В этой связи при необходимости внесения изменений в конструктивные особенности зрительных секторов собственник объекта спорта или организатор спортивного соревнования вправе подготовить альтернативный проект и согласовать его в установленном порядке. До настоящего времени
Ранее один из болельщиков «Уфы» запустил
Газизов отмечал, что руководство клуба не против убрать решетки с фанатского сектора домашнего стадиона, однако не может сделать это без согласования с МВД. Руководитель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин ранее заявлял, что ситуация вокруг решеток на фанатском секторе стадиона «Уфы» должна быть решена в пользу фанатов.
«Уфа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведет 1 апреля дома против московского «Локомотива».
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