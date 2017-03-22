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22 марта 2017, 18:42 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей по итогам матча ЧР со «Спартаком»

МОСКВА, 22 мар — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский «Локомотив» на 300 тысяч рублей по итогам матча 20-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком», сообщается на официальном сайте РФС.

РФС оштрафовал Локомотив на 300 тысяч рублей по итогам матча ЧР со Спартаком - Фото 1 Увеличить
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В среду состоялось очередное заседание КДК РФС. «Локомотив» оштрафован в общей сложности на 300 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, поджог болельщиками атрибутики «Спартака» и скандирование ими оскорбительных выражений.

«Спартак» за использование пиротехники оштрафован на 100 тысяч, за демонстрацию болельщиками несогласованного баннера — на 25 тысяч, за скандирование оскорбительных выражений — на 70 тысяч.

Санкт-петербургский «Зенит» по итогам матча с тульским «Арсеналом» наказан штрафом в 100 тысяч рублей за использование зрителями пиротехники. Грозненский «Терек» после игры с московским ЦСКА за неподобающее использование системы оповещения зрителей оштрафован на 100 тысяч рублей. Пермский «Амкар» после встречи с «Томью» за неподобающее поведение команды (шесть игроков одной команды получили предупреждения) оштрафован на 20 тысяч рублей.

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