РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей по итогам матча ЧР со «Спартаком»
МОСКВА, 22 мар —
Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский «Локомотив» на 300 тысяч рублей по итогам матча 20-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком», сообщается на официальном сайте РФС.
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В среду состоялось очередное заседание КДК РФС. «Локомотив» оштрафован в общей сложности на 300 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, поджог болельщиками атрибутики «Спартака» и скандирование ими оскорбительных выражений.
«Спартак» за использование пиротехники оштрафован на 100 тысяч, за демонстрацию болельщиками несогласованного баннера — на 25 тысяч, за скандирование оскорбительных выражений — на 70 тысяч.
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