РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей по итогам матча ЧР со «Спартаком»

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В среду состоялось очередное заседание КДК РФС. «Локомотив» оштрафован в общей сложности на 300 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, поджог болельщиками атрибутики «Спартака» и скандирование ими оскорбительных выражений.

«Спартак» за использование пиротехники оштрафован на 100 тысяч, за демонстрацию болельщиками несогласованного баннера — на 25 тысяч, за скандирование оскорбительных выражений — на 70 тысяч.