Защитник «Томи» Митерев: Упаднических настроений нет, мы ещё поборемся

«Упаднических настроений у нас совершенно нет. Атмосфера в команде рабочая. Уверен, в оставшейся части чемпионата мы ещё поборемся.



Победить пермяков получилось, наверное, за счёт собственного желания, за счёт хорошей поддержки болельщиков, которые гнали нас вперёд. Спасибо им большое за это! Ну и, наверное, сыграла свою роль некоторая недооценка со стороны “Амкара”. Пермяки давали нам играть, не было такого прессинга, как в матчах с “Ростовом” и ЦСКА.



Впечатления от победы неповторимые! Особенно круто то, что первая победа случилась на домашнем стадионе, на моём родном стадионе. Сюда я ходил смотреть матчи “Томи” ещё ребёнком, оставалось только мечтать на нём сыграть!» — сказал Митерев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В таблице российского чемпионата после 20 туров «Томь» располагается на последней строчке, отставая от 12-го места на 8 очков.