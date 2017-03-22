Рыжиков близок к подписанию нового контракта с «Рубином»

Действующее соглашение 36-летнего Рыжикова с «Рубином» истекает 31 мая 2017 года.



«Переговоры о продлении контракта Рыжикова ведутся. Процесс находится в завершающей стадии, но мне не хотелось бы пока раскрывать подробности. Думаю, через неделю наступит полная ясность», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.