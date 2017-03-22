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22 марта 2017, 17:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Рыжиков близок к подписанию нового контракта с «Рубином»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова, рассказал, что голкипер близок к подписанию нового контракта с казанским клубом.

Действующее соглашение 36-летнего Рыжикова с «Рубином» истекает 31 мая 2017 года.

«Переговоры о продлении контракта Рыжикова ведутся. Процесс находится в завершающей стадии, но мне не хотелось бы пока раскрывать подробности. Думаю, через неделю наступит полная ясность», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.

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