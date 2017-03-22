Почему молчит Каррера? Психолог о «работе» с футбольными судьями
В последнее время на первый план в российском футболе выходит судейский вопрос. Судья помогает «Зениту» выиграть у «Арсенала»; арбитры не назначают ни одного пенальти в ворота соперников «Спартака»; рефери не дает 11-метровый в игре с «Локомотивом»….
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
При этом мы видим разные модели поведения главных тренеров ведущих клубов: Мирча Луческу постоянно жалуется на арбитров на пресс-конференциях; Массимо Каррера молчит, как в рот воды набрал; Юрий Семин не просто давит, а орет на рефери прямо по ходу матча. Да еще и с трибун в адрес «людей в черном» постоянно несутся оскорбления.
О том, как это все влияет на подсознание арбитров «Советский спорт» поинтересовался у психолога, конфликтолога, специалиста в области спортивной психологии Валерия Соколюка.
— Почему тренер «Зенита» Луческу жалуется на судей, а наставник «Спартака» Каррера нет?
— Надо смотреть на саму природу жалоб. Вообще жалобы, это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы. Переложить ответственность за свои неудовлетворительные результаты на другого человека. В конечно итоге результат спросят с тренера, а все остальное уйдет на второй план. Вот тут надо проявлять профессионализм, искать причины неудач в себе.
— Почему молчит наставник «Спартака» Массимо Каррера, хотя «Спартак» не пробил в чемпионате еще ни одного пенальти?
— Каррера действительно не критикует судей, хотя поводов для этого у него хватает. Это прежде всего свидетельствует о его выдержке и профессионализме. Он понимает, что, как бы он их не критиковал, на решение арбитра это никак не повлияет, а может наоборот даже ужесточит их решение — в игру вступает человеческий фактор. Кроме того, он так делает, чтобы у игроков не было отговорок. Если сам тренер начинает говорить, что все беды от судей, то и футболисты все свои ошибки и недочеты начинают сваливать на то, что судьи нехорошие, а они все делают правильно. Поэтому Массимо не дает своим подопечным поблажек и отговорок. Он показывает, что для него не важно, что происходит с судьями — главное, как выкладывается команда.
— Всю неделю нагнеталась обстановка вокруг судей, это сказывается?
— Судьи — профессионалы. Но, они тоже люди. И естественно у них в подсознании откладывается все, что говорят вокруг. Это нормально! И психологически им тоже очень тяжело принимать пограничные решения. Я знаю как они готовятся к матчам, как концентрируются только на игре. Но, человеческий фактор дает о себе знать.
— Когда на них кричат с трибун, они могут обидеться?
— Они от этого абстрагируются. Но, еще раз повторюсь, что каждый из них — человек со своими чувствами. Просто у каждого реакция может быть своя. Судья не предвзят, но на подсознании отдает симпатию
— Какой совет можете дать тренерам, в общении с судьями?
— Не жаловаться. Одно дело, когда тренер жалуется на судей, чтобы руководство не ругало его за плохие результаты. Это способ защиты. Другое дело — искренне считать, что рефери специально их «прибил». Если тренер реально считает, что его команду засуживают, то это большая проблема. Он перестает обращать внимание на проблемы внутри команды, на мелочи.
— Юрий Семин всегда кричит судьям с бровки, дает советы, это помогает?
— Семин таким образом не на судей давит. Он свою команду заводит, он показывает, что он двенадцатый игрок, он с ними на поле. Это один из способов, показать команде, что ты рядом. Бывает, пожалуется на судей, но это не носит систематический характер.
— Игрок во время матча может «поддушить» судью своими замечаниями?
— Есть игроки, которые действуют как психологи, подбирают ключики к арбитру. Но на уровне
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