Почему молчит Каррера? Психолог о «работе» с футбольными судьями

При этом мы видим разные модели поведения главных тренеров ведущих клубов: Мирча Луческу постоянно жалуется на арбитров на пресс-конференциях; Массимо Каррера молчит, как в рот воды набрал; Юрий Семин не просто давит, а орет на рефери прямо по ходу матча. Да еще и с трибун в адрес «людей в черном» постоянно несутся оскорбления.

О том, как это все влияет на подсознание арбитров «Советский спорт» поинтересовался у психолога, конфликтолога, специалиста в области спортивной психологии Валерия Соколюка.

— Почему тренер «Зенита» Луческу жалуется на судей, а наставник «Спартака» Каррера нет?

— Надо смотреть на саму природу жалоб. Вообще жалобы, это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы. Переложить ответственность за свои неудовлетворительные результаты на другого человека. В конечно итоге результат спросят с тренера, а все остальное уйдет на второй план. Вот тут надо проявлять профессионализм, искать причины неудач в себе.

— Почему молчит наставник «Спартака» Массимо Каррера, хотя «Спартак» не пробил в чемпионате еще ни одного пенальти?

— Каррера действительно не критикует судей, хотя поводов для этого у него хватает. Это прежде всего свидетельствует о его выдержке и профессионализме. Он понимает, что, как бы он их не критиковал, на решение арбитра это никак не повлияет, а может наоборот даже ужесточит их решение — в игру вступает человеческий фактор. Кроме того, он так делает, чтобы у игроков не было отговорок. Если сам тренер начинает говорить, что все беды от судей, то и футболисты все свои ошибки и недочеты начинают сваливать на то, что судьи нехорошие, а они все делают правильно. Поэтому Массимо не дает своим подопечным поблажек и отговорок. Он показывает, что для него не важно, что происходит с судьями — главное, как выкладывается команда.

— Всю неделю нагнеталась обстановка вокруг судей, это сказывается?

— Судьи — профессионалы. Но, они тоже люди. И естественно у них в подсознании откладывается все, что говорят вокруг. Это нормально! И психологически им тоже очень тяжело принимать пограничные решения. Я знаю как они готовятся к матчам, как концентрируются только на игре. Но, человеческий фактор дает о себе знать.

— Когда на них кричат с трибун, они могут обидеться?

— Они от этого абстрагируются. Но, еще раз повторюсь, что каждый из них — человек со своими чувствами. Просто у каждого реакция может быть своя. Судья не предвзят, но на подсознании отдает симпатию какой-то из команд, такое тоже бывает. Поэтому лучше не нагнетать ситуацию, арбитрам и так тяжело.

— Какой совет можете дать тренерам, в общении с судьями?

— Не жаловаться. Одно дело, когда тренер жалуется на судей, чтобы руководство не ругало его за плохие результаты. Это способ защиты. Другое дело — искренне считать, что рефери специально их «прибил». Если тренер реально считает, что его команду засуживают, то это большая проблема. Он перестает обращать внимание на проблемы внутри команды, на мелочи.

— Юрий Семин всегда кричит судьям с бровки, дает советы, это помогает?

— Семин таким образом не на судей давит. Он свою команду заводит, он показывает, что он двенадцатый игрок, он с ними на поле. Это один из способов, показать команде, что ты рядом. Бывает, пожалуется на судей, но это не носит систематический характер.