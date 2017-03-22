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22 марта 2017, 17:39 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Рубин» не подтвердил нарушение дисциплины Лестьенном и Мвила

В казанском «Рубине» оставили без комментариев информацию о нарушении командной дисциплины полузащитниками Максимом Лестьенном и Янном Мвила.

Есть верить некоторым СМИ, бельгиец и француз явились на одну из тренировок перед матчем 20-го тура РФПЛ с «Уралом» (0:1) в нетрезвом состоянии.

Мвила отделался строгим выговором и принял участие в тренировке, а Лестьенна якобы оштрафовали на три месячных оклада — 625 тысяч евро (более 38 миллионов рублей). Так это или нет — не известно.

Рубин
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