Олег Кузьмин: Претензии к Сонгу и Лестьенну? Мы просто пообщались по-мужски

По данным «Бизнес Online», «ветераны попросили перевести легионеров в дубль, если те не возьмутся за голову».

— Правда, что подняли вопрос о переводе Сонга и Лестьена в дубль?

— Не хотелось бы ничего комментировать. Это внутреннее дело команды.

— Рыжиков считает, что кто-то раскачивает лодку.

— Конечно, кто-то ее раскачивает. Ничего криминального не было. Просто пообщались внутри команды.

— К чему-то пришли?