Олег Кузьмин: Претензии к Сонгу и Лестьенну? Мы просто пообщались по-мужски
Защитник «Рубина» Олег Кузьмин не стал комментировать появившуюся информацию о том, что он вместе с Сергеем Рыжиковым и Гекденизом Караденизом устроили разбор полетов и отчитывали Максима Лестьенна и Алекса Сонга.
По данным «Бизнес Online», «ветераны попросили перевести легионеров в дубль, если те не возьмутся за голову».
— Правда, что подняли вопрос о переводе Сонга и Лестьена в дубль?
— Не хотелось бы ничего комментировать. Это внутреннее дело команды.
— Рыжиков считает, что
— Конечно,
— К
— Не хочется об этом рассказывать. Просто между собой поговорили
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