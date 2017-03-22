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22 марта 2017, 17:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Олег Кузьмин: Претензии к Сонгу и Лестьенну? Мы просто пообщались по-мужски

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин не стал комментировать появившуюся информацию о том, что он вместе с Сергеем Рыжиковым и Гекденизом Караденизом устроили разбор полетов и отчитывали Максима Лестьенна и Алекса Сонга.

По данным «Бизнес Online», «ветераны попросили перевести легионеров в дубль, если те не возьмутся за голову».

— Правда, что подняли вопрос о переводе Сонга и Лестьена в дубль?

— Не хотелось бы ничего комментировать. Это внутреннее дело команды.

— Рыжиков считает, что кто-то раскачивает лодку.

— Конечно, кто-то ее раскачивает. Ничего криминального не было. Просто пообщались внутри команды.

— К чему-то пришли?

— Не хочется об этом рассказывать. Просто между собой поговорили по-мужски. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

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