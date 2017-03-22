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22 марта 2017, 17:09 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Сергей Рыжиков: Мы попросили перевести в дубль Лестьенна и Сонга? Кто-то раскачивает лодку

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков опроверг появившуюся информацию о том, что он вместе с Олегом Кузьминым и Гекденизом Караденизом устроили разбор полетов и отчитывали Максима Лестьенна и Алекса Сонга.

По данным «Бизнес Online», «ветераны попросили перевести легионеров в дубль, если те не возьмутся за голову».

— В Казани утверждают, что вы вместе с Олегом Кузьминым и Гекденизом Караденизом устроили разбор полетов Лестьенну и Сонгу и потребовали перевести их в дубль. Огласите свою точку зрения.

— Даже не знаю, как прокомментировать эти новости. Ничего такого и близко нет, если мягко сказать, то это сказки. Мы спокойно готовимся к «Зениту», в команде все нормально.

— Кто-то пытается раскачать лодку?

— Да. Может, происки конкурентов. Настрой у «Рубина» хороший, осталось только подкрепить хорошими результатами в ближайших матчах. В команде рабочий процесс, жаль, последняя игра не задалась. Но никаких разборок и обвинений игроков не было. (Сергей АСТАХОВ).

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