Сергей Рыжиков: Мы попросили перевести в дубль Лестьенна и Сонга? Кто-то раскачивает лодку

По данным «Бизнес Online», «ветераны попросили перевести легионеров в дубль, если те не возьмутся за голову».

— В Казани утверждают, что вы вместе с Олегом Кузьминым и Гекденизом Караденизом устроили разбор полетов Лестьенну и Сонгу и потребовали перевести их в дубль. Огласите свою точку зрения.

— Даже не знаю, как прокомментировать эти новости. Ничего такого и близко нет, если мягко сказать, то это сказки. Мы спокойно готовимся к «Зениту», в команде все нормально.

— Кто-то пытается раскачать лодку?

— Да. Может, происки конкурентов. Настрой у «Рубина» хороший, осталось только подкрепить хорошими результатами в ближайших матчах. В команде рабочий процесс, жаль, последняя игра не задалась. Но никаких разборок и обвинений игроков не было. (Сергей АСТАХОВ).