Грасия продолжит работать с «Рубином в следующем сезоне
Хавьер Грасия останется на посту главного тренера «Рубина» на следующий сезон, сообщает АБН со ссылкой источник, знакомый с ситуацией в клубе.
По его словам, руководство «Рубина» полностью доверяет испанскому специалисту. В ближайшее трансферное окно клуб ожидает ряд серьезных изменений, направленных на улучшение результатов команды.
Напомним, Грасия возглавил «Рубин» в мае прошлого года. Его контракт с казанской командой рассчитан на четыре года.
После 20 туров клуб из Татарстана занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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