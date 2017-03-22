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22 марта 2017, 17:01 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Грасия продолжит работать с «Рубином в следующем сезоне

Хавьер Грасия останется на посту главного тренера «Рубина» на следующий сезон, сообщает АБН со ссылкой источник, знакомый с ситуацией в клубе.

По его словам, руководство «Рубина» полностью доверяет испанскому специалисту. В ближайшее трансферное окно клуб ожидает ряд серьезных изменений, направленных на улучшение результатов команды.

Напомним, Грасия возглавил «Рубин» в мае прошлого года. Его контракт с казанской командой рассчитан на четыре года.

После 20 туров клуб из Татарстана занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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