Рыжиков, Карадениз и Кузьмин подняли вопрос о переводе в дубль «Рубина» Сонга и Лестьенна

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Согласно источнику, лидеры раздевалки Сергей Рыжиков, Гекдениз Карадениз и Олег Кузьмин сегодня устроили разбор полетов и отчитывали двух летних новичков: Максима Лестьенна и Алекса Сонга. Главный тренер команды Хави Грасия даже был вынужден отменить утреннюю тренировку.

Жесткий разговор на повышенных тонах ветеранов команды с дорогостоящими резервистами продлился почти два часа. В числе тех, кто высказывал обвинения в адрес иностранцев были и Руслан Камболов, Тарас Бурлак, а также Эльмир Набиуллин, хотя на самом разговоре за закрытыми от тренеров и персонала дверями были и другие футболисты команды. Отмечается, что ветераны подняли вопрос о переводе камерунца и бельгийца в дубль в качестве воспитательной меры, если легионеры не возьмутся за голову.

Разговор закончился тем, что легионерам сделали последнее предупреждение и если Лестьенн с Сонгом не поменяют свое отношение к делу, то будут переведены в молодежную команду. В группе тех, кого ветераны могли взять на поруки, мог оказаться и Янн М'Вила, у которого, согласно источнику, тоже замечали запах спиртного, но который, по словам очевидцев, тренируется в полную силу, играет в старте и пытается помочь команде.

Лестьенн и Сонг начали второй круг в запасе, по официальной версии, из-за травм, полученных на третьем предсезонном сборе в Испании. При этом оба толком не играли и в первом круге: у бельгийца лишь один выход в старте в матче чемпионата и меньше трех сотен сыгранных минут. Сонг же последний раз играл в официальном матче почти пять месяцев назад, после чего пропустил много игр из-за травм. Годовой оклад экс-хавбека «Барселоны», по информации СМИ, в районе 4 миллионов евро.

Одной из претензий к бельгийцу является и его поведение вне поля. Подчеркивается, что Лестьенн мог позволить себе ходить по базе в форме другого клуба — «Челси». В аэропорту Казани футболист вообще появлялся в форме «Манчестер Юнайтед».