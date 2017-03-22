«Краснодар» продлил контракт с Газинским до конца сезона-2020/21

Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2019 года, срок нового истекает в конце сезона-2020/21.



Газинский перешел в «Краснодар» летом 2013 года из «Торпедо». С тех пор в рядах «горожан» он провёл 135 официальных игр, в которых забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач.



В настоящее время он также находится в расположении национальной команды страны и готовится к товарищеским матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.



«Краснодар» рад продлению сотрудничества с Юрием Газинским и рассчитывает, что полузащитник продолжит радовать болельщиков клуба своей игрой и поможет команде в достижении новых турнирных вершин, — говорится на официальном сайте «быков».