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22 марта 2017, 16:46 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» продлил контракт с Газинским до конца сезона-2020/21

«Краснодар» продлил контракт с полузащитником Юрием Газинским.

Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2019 года, срок нового истекает в конце сезона-2020/21.

Газинский перешел в «Краснодар» летом 2013 года из «Торпедо». С тех пор в рядах «горожан» он провёл 135 официальных игр, в которых забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач.

В настоящее время он также находится в расположении национальной команды страны и готовится к товарищеским матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.

«Краснодар» рад продлению сотрудничества с Юрием Газинским и рассчитывает, что полузащитник продолжит радовать болельщиков клуба своей игрой и поможет команде в достижении новых турнирных вершин, — говорится на официальном сайте «быков».

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