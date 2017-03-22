«Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей за поддержку команды с помощью системы оповещения стадиона

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В игре «Зенит» — «Арсенал» (2:0) болельщики обоих клубов использовали пиротехнику. Петербургский клуб оштрафован на 100 000 рублей, по «Арсеналу» вопрос перенесен на следующее заседание.

В Грозном во время игры «Терек» — ЦСКА (0:1) была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев. «Терек» оштрафован на 100 000 рублей.

В матче «Спартак-2» — «Динамо» (1:1) гости оштрафованы за скандирование болельщиками оскорбительных выражений на 10 000 рублей, за использование пиротехники на 20 000 рублей. «Спартак» за использование болельщиками пиротехники оштрафован на 16 000 рублей. Кроме того, за выход за пределы технической зоны тренеры «Спартака» Гунько, Джубанов и Дасаев оштрафованы на 5000 рублей каждый.

В матче «Тюмень» — «Тамбов» игрок гостей Денис Поярков был удален за грубую игру и решением КДК дисквалифицирован на две игры. (Андрей МУРНИК).