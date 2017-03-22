Манеж в Перми могут сдать в июне, подрядчик допустил нарушения в проекте

Об этом врио губернатора Максим Решетников сообщил на состоявшейся сегодня пресс-конференции.



По его словам, манеж готов на 98%, но подрядчик допустил отклонение от прошедшего госэкспертизу проекта, поэтому сейчас приходится «в пожарном порядке» устранять выявленные нарушения, вносить изменения в проект, проводить дополнительные экспертизы.



«Отвечают за эту работу первый вице-премьер Владимир Рыбакин и министр спорта Олег Глызин. Они обещают сдать объект к 1 мая, но я сомневаюсь, что это удастся, возможно, что в июне мы эту тему додавим», — цитирует «Коммерсант» главу региона.

Стоимость строительства крытого манежа «Пермь Великая» составила 1,4 млрд рублей, из которых 644 млн рублей — средства федерального бюджета.