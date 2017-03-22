Манеж в Перми могут сдать в июне, подрядчик допустил нарушения в проекте
Крытый футбольный манеж «Пермь Великая», строящийся на месте бывшего стадиона «Урал», может быть сдан в конце июня.
Об этом врио губернатора Максим Решетников сообщил на состоявшейся сегодня
По его словам, манеж готов на 98%, но подрядчик допустил отклонение от прошедшего госэкспертизу проекта, поэтому сейчас приходится «в пожарном порядке» устранять выявленные нарушения, вносить изменения в проект, проводить дополнительные экспертизы.
«Отвечают за эту работу первый
Стоимость строительства крытого манежа «Пермь Великая» составила 1,4 млрд рублей, из которых 644 млн рублей — средства федерального бюджета.
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