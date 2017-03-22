РФС: Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре со «Спартаком»
МОСКВА, 22 мар —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Главный арбитр матча 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота московского «Локомотива» после нарушения на нападающем столичного «Спартака» Зе Луише, заявил агентству «Р-Спорт» полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.
«Локомотив» и «Спартак» в субботу сыграли вничью — 1:1. На 33-й минуте матча защитник железнодоржников Соломон Кверквелия нарушил правила на нападающем «красно-белых» Зе Луише, но пенальти в этом эпизоде назначен не был.
«По игре между “Локомотивом” и “Спартаком” комиссия рассматривала несколько ситуаций. На 33-й минуте судья Вилков ошибочно не назначил пенальти в ситуации, когда Кверквелия в своей штрафной площади нарушил правила на Зе Луише», — сказал Калошин по телефону.
«На 4-й минуте судья Вилков правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак «в ситуации с падением Ари в штрафной площади. На 18-й минуте ассистент судьи ошибочно зафиксировал офсайд игрока команды «Спартак» в простой игровой ситуации, а на 26-й минуте правильно зафиксировал офсайд и отменил гол в ворота команды «Локомотив», — добавил собеседник агентства.
«Спартак» после 20 туров единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 45 очков. Однако благодаря победам московского ЦСКА над грозненским «Тереком» (1:0) и
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