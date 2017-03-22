РФС: Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре со «Спартаком»

«Локомотив» и «Спартак» в субботу сыграли вничью — 1:1. На 33-й минуте матча защитник железнодоржников Соломон Кверквелия нарушил правила на нападающем «красно-белых» Зе Луише, но пенальти в этом эпизоде назначен не был.

«По игре между “Локомотивом” и “Спартаком” комиссия рассматривала несколько ситуаций. На 33-й минуте судья Вилков ошибочно не назначил пенальти в ситуации, когда Кверквелия в своей штрафной площади нарушил правила на Зе Луише», — сказал Калошин по телефону.

«На 4-й минуте судья Вилков правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак «в ситуации с падением Ари в штрафной площади. На 18-й минуте ассистент судьи ошибочно зафиксировал офсайд игрока команды «Спартак» в простой игровой ситуации, а на 26-й минуте правильно зафиксировал офсайд и отменил гол в ворота команды «Локомотив», — добавил собеседник агентства.