«Гончаренко шутил: Слай, ты знаешь, что у меня семеро детей?»

В этом сезоне «Уфа» — главное открытие РФПЛ. Команда из столицы Башкирии под руководством Виктора Гончаренко закрепилась в первой пятёрке турнирной таблицы и теперь продолжает бороться за еврокубки уже с новым тренером, дебютантом Сергеем Семаком.



«Чемпионат» поговорил с нападающим «Уфы» Сильвестром Игбуном, который трижды в этом сезоне приносил своей команде победу: в Самаре, Туле и Грозном он забил победные голы. Нигерийский форвард рассказал о том, что больше всего удивило его в Дании, в чём секрет успеха Виктора Гончаренко и что означает надпись «Слай» на его игровой футболке.

Сильвестр Эмека Игбун, «Уфа»

Полузащитник/нападающий, 26 лет

Прозвище: Слай

Предыдущие клубы: «Мидтьюлланд» (Дания)

Сборная: Нигерия, 4 матча

Фишка: подвижный инсайд с хорошим ударом и умением открыться

«Перевертайло не говорил по-английски, а с Гончаренко общались каждый день»

— «Уфа» сейчас находится на пятом месте в таблице. Сами от себя ожидали такой результат?

— Мы отлично играем после перерыва. Вообще весь сезон складывается для «Уфы» очень удачно. Нас ждёт очень много тяжёлых игр: с «Локомотивом», «Спартаком», ЦСКА. Но мы верим в успех. У нас отличная команда, настоящая семья.



— В матче с «Крыльями» вы получили травму. Как себя чувствуете сейчас?

— Пока не знаю, насколько я выбыл, но надеюсь, что не пропущу слишком много матчей.



— Главный тренер «Амкара», вашего конкурента за место в Лиге Европы, недавно заявил, что его команда не претендует на еврокубки. У вас такая цель есть?

— Конечно! Думаю, каждый хочет играть в еврокубках. У нас все шансы. Сейчас в «Уфе» есть и опытные футболисты, и молодые ребята, которые очень хотят показать себя Европе. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем играть там.



— Вам предстоит сыграть с «Локомотивом» дважды — сначала в чемпионате, а затем в Кубке. Уже знаете, как обыграть их?

— Это будет очень непросто. Да, мы обыграли «Локомотив» в первом круге, но сейчас та игра не продолжится, а начнётся новая. «Локо» — очень хорошая команда, но мы будем бороться.



— Год назад дела в «Уфе» шли не так хорошо, команда боролась за выживание.

— Да, я даже хотел покинуть команду летом, но остался из-за нового тренера, Виктора Гончаренко. Предыдущий тренер (Евгений Перевертайло. — Прим. «Чемпионата») не говорил по-английски, а с Гончаренко мы могли общаться постоянно! Он очень забавный, постоянно шутит, но при этом очень сильный тренер. Мне очень с ним повезло. Помню его первую шутку. Мы встретились на сборе на Кипре, и Гончаренко спрашивает: «Слай, ты в курсе, что у меня семеро детей?» Отвечаю: «Серьёзно?!» А он смеётся. Даже когда Гончаренко объяснял тактику, он мог пошутить так, что мы все со стульев падали.



— В чём сильная сторона Гончаренко? В тактике, мотивировании?

— Всё вместе. Это очень опытный тренер. Гончаренко знает, как воодушевить игрока, передать ему свою энергию. Но и не забывает о тактике, постоянно объясняет тебе, что и как нужно делать на поле.



«Немного поболею за ЦСКА в чемпионской гонке, но её фаворит — «Спартак»

— Вы сказали, что собирались покинуть «Уфу» зимой. Теперь об уходе не думаете?

— Посмотрим, что будет летом, но пока я сосредоточен на своей игре в «Уфе» и на наших результатах. Слышал, что какие-то российские клубы интересовались мной, но я слухам не верю.



— Сильно расстроились, когда узнали, что Гончаренко покидает «Уфу» ради ЦСКА?

— Конечно, было грустно потерять такого сильного тренера, ведь это он превратил «Уфу» из аутсайдера в крепкого середняка. С другой стороны, я очень рад за Гончаренко, потому что возглавить ЦСКА — большой шаг для него. Теперь у нас новый тренер — Сергей Семак, и я стараюсь произвести впечатление на него, при этом не забывая, что дал мне Гончаренко.

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— Гончаренко не звал вас в ЦСКА? Я видел фото в «армейской» футболке в вашем «инстаграме»?

— Нет, это не он вручил её мне. Ха-ха! Мы просто поменялись футболками с моим земляком Ахмедом Мусой, когда он ещё играл в ЦСКА.



— Теперь в нападении ЦСКА играет другой нигериец — Аарон Оланаре.

— Это мой хороший друг. Сейчас Аарон только залечил свою травму и потихоньку находит свою игру. Думаю, он сможет стать лучшим бомбардиром в ЦСКА.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRku4rRAH9J/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Lastnite was a fun nite wit my bro @officialaaronsamuel</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Slykelvin44 (@tataemeka) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-13T09:52:18+00:00">Мар 13 2017 в 2:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Гончаренко сможет стать чемпионом с ЦСКА в этом сезоне?

— Это будет трудно, потому что «Спартак» сейчас играет очень мощно. Думаю, они фавориты, но случиться может всё. Я желаю успеха Гончаренко в ЦСКА и буду немножко за него болеть.



— Вы много знали о Семаке до того, как он стал главным тренером «Уфы»?

— Я знал, что он легендарный игрок в России. Это видно даже на тренировках: как он работает с мячом, какие пасы отдаёт.



— Семак впервые в карьере возглавил команду. Сейчас он старается не ломать тактику Гончаренко или строит новую «Уфу»?

— Мы играем по-другому. Семак хочет, чтобы мы удерживали мяч. Например, наш голкипер теперь чаще отдаёт мяч ближнему, а не выбивает вперёд. И ещё он хочет, чтобы мы забивали больше. К счастью, победа со счётом 1:0 или 10:0 приносит одинаковые три очка, и мы стараемся достичь именно результата, но и над атаками работаем много.



«В России удивило, что никто не говорит по-английски»

— Вы родились в Нигерии, но профессиональную карьеру начали в Дании.

— Я начал играть в футбол ещё на родине, в команде «Эбедей», а в датском городе Хернинг оказался благодаря их скаутам в 2006 году. В 16 лет я занимался в академии «Мидтьюлланда» и постепенно прошёл все ступени, чтобы попасть в основную команду.



— Что было самым удивительным для вас в Европе после жизни в Нигерии?

— Погода! Зимой в Дании было очень-очень холодно, много снега, а в четыре дня уже темно, как ночью. Очень непривычно, но теперь я к этому отношусь спокойно.



— Как вы узнали о предложении из России?

— Пока я играл в «Мидтьюлланде», было очень много разных предложений, но клуб не хотел меня отпускать как важного игрока. После того как мы наконец выиграли чемпионство в сезоне-2014/15, руководство сказало: «О’кей, теперь ты можешь уйти». Поступило предложение от «Уфы», о которой я ничего тогда не знал. Мне всё понравилось, и я решил принять его. Хорошо сработал мой агент Хорен Калашян, и трансфер состоялся быстро. Ни о чём не жалею. Мы очень много боролись в прошлом году, а в этом году видим плоды наших стараний, идя к своей цели шаг за шагом.



— В Уфе вы живёте с семьёй?

— Нет, я живу один. Моя семья осталась в Дании, там дети ходят в школу. Но я стараюсь посетить их в каждый свой выходной.

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