«Гончаренко шутил: Слай, ты знаешь, что у меня семеро детей?»
Форвард рвущейся в еврокубки «Уфы» Сильвестр Игбун — о шутках Гончаренко, тренерском стиле Семака и своём прозвище Слай.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В этом сезоне «Уфа» — главное открытие РФПЛ. Команда из столицы Башкирии под руководством Виктора Гончаренко закрепилась в первой пятёрке турнирной таблицы и теперь продолжает бороться за еврокубки уже с новым тренером, дебютантом Сергеем Семаком.
«Чемпионат» поговорил с нападающим «Уфы» Сильвестром Игбуном, который трижды в этом сезоне приносил своей команде победу: в Самаре, Туле и Грозном он забил победные голы. Нигерийский форвард рассказал о том, что больше всего удивило его в Дании, в чём секрет успеха Виктора Гончаренко и что означает надпись «Слай» на его игровой футболке.
Сильвестр Эмека Игбун, «Уфа»
Полузащитник/нападающий, 26 лет
Прозвище: Слай
Предыдущие клубы: «Мидтьюлланд» (Дания)
Сборная: Нигерия, 4 матча
Фишка: подвижный инсайд с хорошим ударом и умением открыться
«Перевертайло не говорил
— «Уфа» сейчас находится на пятом месте в таблице. Сами от себя ожидали такой результат?
— Мы отлично играем после перерыва. Вообще весь сезон складывается для «Уфы» очень удачно. Нас ждёт очень много тяжёлых игр: с «Локомотивом», «Спартаком», ЦСКА. Но мы верим в успех. У нас отличная команда, настоящая семья.
— В матче с «Крыльями» вы получили травму. Как себя чувствуете сейчас?
— Пока не знаю, насколько я выбыл, но надеюсь, что не пропущу слишком много матчей.
— Главный тренер «Амкара», вашего конкурента за место в Лиге Европы, недавно заявил, что его команда не претендует на еврокубки. У вас такая цель есть?
— Конечно! Думаю, каждый хочет играть в еврокубках. У нас все шансы. Сейчас в «Уфе» есть и опытные футболисты, и молодые ребята, которые очень хотят показать себя Европе. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем играть там.
— Вам предстоит сыграть с «Локомотивом» дважды — сначала в чемпионате, а затем в Кубке. Уже знаете, как обыграть их?
— Это будет очень непросто. Да, мы обыграли «Локомотив» в первом круге, но сейчас та игра не продолжится, а начнётся новая. «Локо» — очень хорошая команда, но мы будем бороться.
— Год назад дела в «Уфе» шли не так хорошо, команда боролась за выживание.
— Да, я даже хотел покинуть команду летом, но остался
— В чём сильная сторона Гончаренко? В тактике, мотивировании?
— Всё вместе. Это очень опытный тренер. Гончаренко знает, как воодушевить игрока, передать ему свою энергию. Но и не забывает о тактике, постоянно объясняет тебе, что и как нужно делать на поле.
«Немного поболею за ЦСКА в чемпионской гонке, но её фаворит — «Спартак»
— Вы сказали, что собирались покинуть «Уфу» зимой. Теперь об уходе не думаете?
— Посмотрим, что будет летом, но пока я сосредоточен на своей игре в «Уфе» и на наших результатах. Слышал, что
— Сильно расстроились, когда узнали, что Гончаренко покидает «Уфу» ради ЦСКА?
— Конечно, было грустно потерять такого сильного тренера, ведь это он превратил «Уфу» из аутсайдера в крепкого середняка. С другой стороны, я очень рад за Гончаренко, потому что возглавить ЦСКА — большой шаг для него. Теперь у нас новый тренер — Сергей Семак, и я стараюсь произвести впечатление на него, при этом не забывая, что дал мне Гончаренко.
— Гончаренко не звал вас в ЦСКА? Я видел фото в «армейской» футболке в вашем «инстаграме»?
— Нет, это не он вручил её мне.
— Теперь в нападении ЦСКА играет другой нигериец — Аарон Оланаре.
— Это мой хороший друг. Сейчас Аарон только залечил свою травму и потихоньку находит свою игру. Думаю, он сможет стать лучшим бомбардиром в ЦСКА.
— Гончаренко сможет стать чемпионом с ЦСКА в этом сезоне?
— Это будет трудно, потому что «Спартак» сейчас играет очень мощно. Думаю, они фавориты, но случиться может всё. Я желаю успеха Гончаренко в ЦСКА и буду немножко за него болеть.
— Вы много знали о Семаке до того, как он стал главным тренером «Уфы»?
— Я знал, что он легендарный игрок в России. Это видно даже на тренировках: как он работает с мячом, какие пасы отдаёт.
— Семак впервые в карьере возглавил команду. Сейчас он старается не ломать тактику Гончаренко или строит новую «Уфу»?
— Мы играем
«В России удивило, что никто не говорит по-английски»
— Вы родились в Нигерии, но профессиональную карьеру начали в Дании.
— Я начал играть в футбол ещё на родине, в команде «Эбедей», а в датском городе Хернинг оказался благодаря их скаутам в 2006 году. В 16 лет я занимался в академии «Мидтьюлланда» и постепенно прошёл все ступени, чтобы попасть в основную команду.
— Что было самым удивительным для вас в Европе после жизни в Нигерии?
— Погода! Зимой в Дании было
— Как вы узнали о предложении из России?
— Пока я играл в «Мидтьюлланде», было очень много разных предложений, но клуб не хотел меня отпускать как важного игрока. После того как мы наконец выиграли чемпионство в сезоне-2014/15, руководство сказало: «О’кей, теперь ты можешь уйти». Поступило предложение от «Уфы», о которой я ничего тогда не знал. Мне всё понравилось, и я решил принять его. Хорошо сработал мой агент Хорен Калашян, и трансфер состоялся быстро. Ни о чём не жалею. Мы очень много боролись в прошлом году, а в этом году видим плоды наших стараний, идя к своей цели шаг за шагом.
— В Уфе вы живёте с семьёй?
— Нет, я живу один. Моя семья осталась в Дании, там дети ходят в школу. Но я стараюсь посетить их в каждый свой выходной.
— Что удивило в России?
— Еда, погода — с этим всё отлично. Мне вообще очень нравится Уфа, хороший город. Только вот у вас мало кто говорит
— А сами вы говорите
— Совсем немного… Хорош, давай, спокойно,
— В «Уфе» вы успели поиграть с самым безумным футболистом РФПЛ — Эммануэлем Фримпонгом.
— Может, окружающим он и кажется безумным, но вообще, Фрими — отличный парень. Мне не хватает его в «Уфе». Мы стараемся общаться, несмотря на то что сейчас он уехал в Швецию.
— У Фримпонга на футболке написано «Денч», это бренд его одежды, а у вас — «Слай». Что это значит?
— Это смешная история! Однажды я пришёл на тренировку, это было ещё в Дании, и мой тренер называет меня Слаем. Говорю ему: «Почему вы так меня называете?» Оказалось, что это прозвище Сильвестра Сталлоне, моего тёзки и крутого актёра. Мне понравилось, и с того момента все зовут меня именно так.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter