Семак: Помочь «Зениту»? Задача «Уфы» — выигрывать в каждом матче
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью «СЭ» отметил, что команда сейчас не думает о матче 22-го тура чемпионата против «Спартака», а готовится к следующей игре с «Локомотивом».
По его словам, задача команды — выигрывать в каждом матче.
— Через тур у «Уфы» намечен матч со «Спартаком». Готовы помочь «Зениту»?
— Скоро у нас игра с «Локо». И сейчас все мысли только о ней. Когда сыграем с железнодорожниками, будем думать о «Спартаке». Задача нашей команды — выигрывать в каждом матче.
— В Башкирии о еврокубках еще не поговаривают?
— Болельщикам всегда хочется чуда, но для того, чтобы оно стало реальностью, нам нужно очень много сделать. Что касается специалистов, то среди них такие слухи,
— В одном из недавних интервью вы сказали, что нынешнее пятое место будет для «Уфы» хорошим итоговым результатом. Выходит, все, что выше, — это уже подвиг, а все, что ниже, — отрицательный итог?
— Результат, конечно, добавляет уверенности. Но в первую очередь надо опираться на свою игру. Будет прогресс в этом деле — увидим его и в других аспектах. Сейчас в первую очередь надо выстраивать такие взаимодействия на футбольном поле, которые мы хотим видеть.
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