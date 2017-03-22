По его словам, задача команды — выигрывать в каждом матче.

— Через тур у «Уфы» намечен матч со «Спартаком». Готовы помочь «Зениту»?

— Скоро у нас игра с «Локо». И сейчас все мысли только о ней. Когда сыграем с железнодорожниками, будем думать о «Спартаке». Задача нашей команды — выигрывать в каждом матче.

— В Башкирии о еврокубках еще не поговаривают?

— Болельщикам всегда хочется чуда, но для того, чтобы оно стало реальностью, нам нужно очень много сделать. Что касается специалистов, то среди них такие слухи, по-моему, не ходят.

— В одном из недавних интервью вы сказали, что нынешнее пятое место будет для «Уфы» хорошим итоговым результатом. Выходит, все, что выше, — это уже подвиг, а все, что ниже, — отрицательный итог?

— Результат, конечно, добавляет уверенности. Но в первую очередь надо опираться на свою игру. Будет прогресс в этом деле — увидим его и в других аспектах. Сейчас в первую очередь надо выстраивать такие взаимодействия на футбольном поле, которые мы хотим видеть.