Вилков: Зе Луиш и Ари падали картинно, а В. Денисов не играл рукой

«На 4-й минуте Ари упал в штрафной “Спартака”, но этот игрок любит красиво падать. Там, возможно, был лёгкий контакт, однако футболист “Локомотива” начал заваливаться раньше времени. Затем Ари ещё раз упал в борьбе с защитником, но в том эпизоде он физически не успевал к мячу. Было бы совсем уж нелогично назначать пенальти.



В эпизоде на 23-й минуте у Кверквелии рука была на спине Зе Луиша. Был небольшой толчок со стороны игрока “Локомотива”, а Зе Луиш сам увеличил его силу и картинно упал. Поэтому многим могло показаться, что был пенальти. Но в таких матчах пенальти должен быть очевидным для всех.



На 32-й минуте мяч в штрафной “Локомотива” попал Денисову в район груди. Рука была в естественном положении, не было никакого движения к мячу, а удар был нанесён с большой силой и с короткого расстояния. Поэтому здесь наказывать было не за что», — сказал Вилков в эфире передачи «Свисток».