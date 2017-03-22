Сергей Семак: Звал Слуцкого в «Уфу»

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Один из самых уважаемых людей в нашем футболе, экс-тренер «Зенита» и сборной России, в декабре прошлого года возглавив «Уфу», начал самостоятельную тренерскую карьеру. И сразу смог вывести команду в полуфинал Кубка России, а в чемпионате набрать 7 из 9 возможных очков. В откровенном интервью «СЭ» он поделился впечатлениями от работы в новом статусе, рассказал о помощи от Виллаш-Боаша и вспомнил, как трудился со Спаллетти и Капелло.

— При вас «Уфа» не потерпела ни одного поражения, не пропустила ни одного гола в чемпионате и вышла в полуфинал Кубка. Когда принимали команду, рассчитывали на нечто подобное?

— Планировать такое было сложно. Особенно если реально оценивать наши силы. Так что для нас самих в таком результате есть элемент неожиданности. Но я и наши ребята — максималисты. Хотя, что касается качества игры, работы еще очень и очень много. Я это прекрасно понимаю.

— В чем секрет тренера Семака?

— На самом деле секретов никаких нет. Стараюсь работать над тем, что у нас хуже получается.

— Хуже всего — это вы о чем?

— А вот это — секрет. У нас много проблем, над которыми усердно работаем.

— О вас принято говорить, как об очень добром человеке. Семак-тренер такой же?

— Мне кажется, эти суждения несколько ошибочны….

— То есть жестким тоже можете быть?

— Считаю, что могу.

О «ЗЕНИТЕ» И ЛУЧЕСКУ

— Внимательно сейчас следите за «Зенитом»?

— Конечно.

— Как вам работа Луческу со стороны?

— Тренерский труд сам по себе очень сложный, а в таких командах, как «Зенит», — особенно. Результат там нужен по принципу «здесь и сейчас». Если он есть — тренера хвалят, а как только начинаются осечки, сразу следует разбор полетов. Это обычные вещи, рутина. На тренеров топ-клубов ложится очень серьезная психологическая нагрузка. Ее тоже нужно выдерживать. Что касается Луческу, то, думаю, все получится. У «Зенита» отличная команда, хорошие футболисты. Осталось добиться результата, и тогда болельщики будут наслаждаться и трофеями, и игрой.

— Виктор Гончаренко, уходя в «Уфу», имел договоренность с ЦСКА о возможном возвращении. О чем-то подобном вы разговаривали с руководством «Зенита»?

— Нет. Но с моим нынешним руководством мы прекрасно понимаем друг друга. Сейчас мое дело работать. «Уфа» — такой клуб, который никогда не будет удерживать игроков или тренеров, если у тех есть хорошие предложения. Здесь всегда идут людям навстречу. Что касается меня, то самое главное сейчас — результат. Если клуб будет доволен, то, наверное, возможны разговоры о продлении контракта. Или наоборот. Если моя работа не устроит — не буду держаться за место.

— Но если что, готовы прийти на помощь «Зениту»?

— Сейчас этот вопрос неактуален.

О СЛУЦКОМ

— В сборной вы работали с Леонидом Слуцким. Поддерживаете с ним связь?

— Иногда переписываемся.

— Может быть, вам известно, чем он занимается в Англии?

— Я не настолько любопытен. Думаю, Леонид Викторович расскажет все сам, если сочтет нужным. Если же он сейчас держит свою миссию в секрете, это его дело. Уверен, он знает, что делает.

— То есть пока секретов он не раскрывает?

— Пока нет.

— А вам хотелось бы, чтобы Слуцкий вернулся в Россию?

— Конечно. Я вот приглашал его в «Уфу». Только он не пошел.

— Помощником?

— Нет! Естественно, главным! Субординацию надо соблюдать. По сравнению со мной, он же — мэтр.

— Но если бы Слуцкий согласился, тогда бы вы не дебютировали в качестве главного тренера.

— Ничего страшного.

— Вы серьезно?

— Нет, конечно. Надеюсь, вы понимаете, что все это просто шутка.

О ГОНЧАРЕНКО И БЕЛЕНОВЕ

— Насколько сильно вы изменили организацию работы в команде?

— Лучше об этом спросить не у меня. Хотя с Виктором Гончаренко мы в очень хороших отношениях, но как было при нем — мне сложно судить. Перерыв в чемпионате большой, поэтому была возможность делать, что считаю верным. Важно — команда к весне оказалась готова и функционально, и тактически, следовала именно моему видению игры. Насколько оно совпадает с видением Виктора Михайловича Гончаренко — это вопрос. Мы с ним пока общались не настолько тесно и тактические построения «Уфы» не обсуждали.

Но надо понимать, что очень важную роль играют новички. Мне необходимо было посмотреть на этих ребят, познакомиться с командой в целом. Понять, на что способен каждый.

— Главный зимний трансфер «Уфы» — вратарь Александр Беленов. Что скажете о нем?

— Нам нужны и важны все, кто пришел в команду. Что касается Саши, то вратарская позиция одна из ключевых в любой команде. Могу только порадоваться успехам Беленова. Своей работой он их заслужил. Поэтому не буду скрывать — нам было очень приятно, что Саша принял приглашение именно «Уфы». С ним очень приятно работать. Конечно, мы прекрасно помним пенальти, который он отразил в Грозном. Да и вообще он выручает в самые нужные моменты. Но и самоотверженность всей команды нельзя не оценить. Вместе с Беленовым пришло много других ребят. Возможно, их вклад в результаты команды со стороны не так заметен. Но независимо от того, кто из них сколько играет — они нам очень помогают. Их для этого и брали.

— Правда ли, что Беленов принял решение о переходе в «Уфу» после личного разговора с вами?

— Разговор у нас с ним, конечно, был. Однако насколько он повилял на итоговое решение Беленова — мне судить сложно.

— Кто из шести зимних новичков пришел по вашей инициативе, а кого пригласил клуб?

— На каких-то игроков могу обратить внимание я, кого-то селекционная служба ведет самостоятельно. Курирует это направление генеральный директор. Все вместе мы обсуждаем, какие позиции требуют усиления, ведется соответствующая работа, затем снова вместе рассматриваем уже конкретные варианты, составляем мнение о том или ином футболисте. Но окончательное решение остается за генеральным директором. Считаю, организация этого процесса поставлена в «Уфе» на самом высоком уровне. Мы ведь прекрасно понимаем, что можем, а что — нет.

— То есть живете по средствам?

— Можно и так сказать. И я думаю — это хорошо. Что касается зимних новичков, то, скажем, Пауревича таким назвать сложно. Он уже был в команде, и его отсутствие все восприняли как небольшую командировку в «Хаддерсфилд». Мне кажется, в Англии он прибавил в некоторых компонентах. И сейчас играет очень большую роль в команде. Помогают и все остальные. Потенциал и все для того, чтобы развиваться, у них есть.

— Из тех, кто покинул команду, были такие, кому не подошли именно ваши схемы?

— С Васиным и Луневым вопрос решился до меня. Расставание с бразильцами (Диегу Карлосом и Марсинью. — Прим. «СЭ») — решение клуба. Семен Фомин ушел по независящим от меня причинам. Получается, все, кто покинул клуб, сделали это до моего прихода — я в этом участия не принимал.

О ЖЕНЩИНЕ В КОМАНДЕ

— Когда волновались больше — перед сборами или перед первой официальной игрой?

— Сложно было в самом начале, на первых сборах, когда проходил этап планирования и комплектования тренерского штаба. Были трудности. Ответственные за физподготовку, реабилитацию, аналитику — это требовало определенных решений. Но это рабочие моменты. Плюс друзья помогли. Хорошо, что они есть.

— Если не секрет, о ком речь?

— Всегда могу позвонить Паулино Гранеро (испанский тренер ЦСКА по физподготовке, раньше работал и в сборной России. — Прим «СЭ»). Общаюсь со штабом Андре Виллаш-Боаша. Они и сейчас были готовы помочь в любом контексте. Поэтому хочу сказать спасибо всем, кто понимал, с какими трудностями мне пришлось столкнуться. Очень рад, что в итоге удалось привлечь в наш штаб Марию Бурову (в прошлом тренер по физподготовке в «Локомотиве». — Прим «СЭ»). Считаю ее очень серьезным специалистом. Сейчас она здорово помогает в восстановлении игроков. Все ребята буквально тянутся к ней. Так что все наши травмированные под надежным контролем.

— Выходит, вы не суеверны и к «женщине на корабле» относитесь нормально?

— Это абсолютно нормально. Главное — профессиональные навыки. Ребята, кстати, видят, что Мария — фанат своего дела. Они это чувствуют и относятся к ней очень уважительно, прислушиваются к ее советам. Шамиль Газизов, наш генеральный директор, тоже так считает. Во многом благодаря ему все внутри команды построено так, что мы шаг за шагом двигаемся вперед.

О ПОЛУФИНАЛЕ КУБКА

— Многие объясняют последние успехи «Уфы» обычной удачей. Не обидно?

— Отношусь к этому абсолютно спокойно. Мы идем своим путем. Анализируем каждый матч, разбираем все по косточкам. А везение — его тоже нужно заслужить. Трудом в том числе. Мы прекрасно понимаем все сложности. «Уфа» — не топ-клуб. И настроений, мол, мы изначально сильнее кого-то, у нас нет. Но чтобы быть не слабее остальных — нужно делать определенные вещи. Вот этим и занимаемся. А результат — есть плод труда всей команды.

— Вы успели вывести «Уфу» в полуфинал Кубка России. Уже вошли в историю клуба…

— Кубковые матчи воспринимаются немного по-другому, нежели встречи чемпионата. Естественно, приятно, что прошли дальше. Но не более того. Есть победа в конкретной игре, а есть результат в целом. Поэтому сверх меры выходу в полуфинал не радовались. Впереди следующий раунд — будем готовиться. Есть шанс забраться еще выше, хотя мы и играем с очень сильным соперником — «Локомотивом». Ему тоже терять нечего.

О КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ПОМОЩНИКА

— Как себя чувствует в большом тренерском деле ваш ассистент Александр Низелик?

— Забот много у каждого помощника. Саше нравится то, чем он занимается. Эта работа по нему. Но хочу сказать, что усердно трудятся и те тренеры, что были в команде до моего появления, а теперь работают в моем штабе: Сергей Томаров, Артур де Оливейра, Юрий Перескоков. Пользуясь случаем, хочу пожелать Юрию Валентиновичу дальнейшего выздоровления. Пока он по-прежнему находится в Краснодаре. Ждем его в Уфе.

— Его клиническая смерть во время выезда в Краснодар, видимо, потрясла весь клуб…

— Конечно! Ребятам было сложно сконцентрироваться на игре с «Краснодаром», учитывая то, что все случилось практически на их глазах….

— Тренеру вратарей стало плохо при заходе на посадку?

— Нет. Еще во время основного полета. В Краснодаре по прилете нас встретила карета «Скорой помощи». Но Юрий Валентинович сам вышел из самолета, сам же сел в машину врачей. Подумали в этот момент: все обойдется, медики проконтролируют его состояние, и скоро он приедет к нам в отель. Но, к сожалению, Юрию Валентиновичу стало хуже. Тогда возникла необходимость госпитализации и полной диагностики.

— Он вернется к работе?

— Мы все ждем его скорейшего выздоровления и надеемся, что Юрий Валентинович быстро к нам возвратится.

О СПАЛЛЕТТИ И КАПЕЛЛО

— С Низеликом часто вспоминаете Капелло и Спаллетти, у которых вместе работали помощниками?

— Именно Спаллетти пригласил нас в «Зенит». Общаемся с ним до сих пор, созваниваемся. Фабио тоже нередко вспоминаем. О Луческу разговариваем. В футболе ведь ничто не стоит на месте — все постоянно движется, меняется. Вот и размышляем между собой о том, как бы в той или иной ситуации повел бы себя каждый из этих тренеров.

— Что бы вы взяли от Капелло, а что от Спаллетти?

— Каждый дал что-то свое. У всех, включая Луческу, были какие-то вещи, что мне нравились. Все эти специалисты — личности. И именно поэтому достигли таких высот в профессии. Но при этом каждый всегда оставался самим собой. Полностью же скопировать другого человека — невозможно. У меня тоже есть свои мысли. Поэтому сейчас использую весь свой предыдущий опыт.

— Перед выездным матчем тренируетесь дома, как это было в «Зените» при Спаллетти, Вилаш-Боаше и происходит сейчас при Луческу, или на поле соперника?

— Дома, а потом летим к ужину в тот город, где на следующий день предстоит выездной матч. На данном этапе, считаем, это правильно. В том числе потому, что в «Уфе» — синтетика.

— С учетом того, что вы работали и с Капелло, и со Спаллетти можно ли сказать, что Сергей Семак — самый итальянский из российских тренеров?

— Если бы я еще и говорил по-итальянски… А если серьезно, мне кажется, многие наши тренеры переняли опыт итальянцев. Причем начали пользоваться их наработками еще до приезда Спаллетти и Капелло. Но с их приходом итальянская рука в нашем футболе стала особенно заметна.

О «СПАРТАКЕ» И ЕВРОКУБКАХ

— Через тур у «Уфы» намечен матч со «Спартаком». Готовы помочь «Зениту»?

— Скоро у нас игра с «Локо». И сейчас все мысли только о ней. Когда сыграем с железнодорожниками, будем думать о «Спартаке». Задача нашей команды — выигрывать в каждом матче.

— Может, и в турнирную таблицу не заглядываете?

— В таблицу смотрим, но живем от матча к матчу.

— В Башкирии о еврокубках еще не поговаривают?

— Болельщикам всегда хочется чуда, но для того, чтобы оно стало реальностью, нам нужно очень много сделать. Что касается специалистов, то среди них такие слухи, по-моему, не ходят.

— В одном из недавних интервью вы сказали, что нынешнее пятое место будет для «Уфы» хорошим итоговым результатом. Выходит, все, что выше, — это уже подвиг, а все, что ниже, — отрицательный итог?

— Результат, конечно, добавляет уверенности. Но в первую очередь надо опираться на свою игру. Будет прогресс в этом деле — увидим его и в других аспектах. Сейчас в первую очередь надо выстраивать такие взаимодействия на футбольном поле, которые мы хотим видеть.

О СЕМЬЕ И ЗЕМФИРЕ

— В «Уфу» вы переехали всей семьей?

— Да. Сейчас занимаемся вопросом поиска жилья и школы для детей.

— Как вам вообще Уфа, ее знаменитая Белая река?

— Думаю, когда снег сойдет, будет куда приятнее. Сейчас период таяния и все течет. Но когда станет потеплее, мы обязательно полюбуемся городом и окрестностями. В Уфе есть на что посмотреть, а мы с семьей любим путешествия и новые места.

— Чье творчество вам нравится больше, Юрия Шевчука или Земфиры? Ведь они оба — уроженцы Уфы.

— И Шевчук, и Земфира добились очень многого, хоть и являются людьми из разных поколений. Они заслужили того, чтобы ими гордилась Уфа.

«УФА» — ВТОРАЯ ПО ОЧКАМ НА ЧУЖОМ ПОЛЕ