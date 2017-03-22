Сергей Семак: Звал Слуцкого в «Уфу»
Откровенное интервью главного тренера башкирского клуба.
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Один из самых уважаемых людей в нашем футболе,
— При вас «Уфа» не потерпела ни одного поражения, не пропустила ни одного гола в чемпионате и вышла в полуфинал Кубка. Когда принимали команду, рассчитывали на нечто подобное?
— Планировать такое было сложно. Особенно если реально оценивать наши силы. Так что для нас самих в таком результате есть элемент неожиданности. Но я и наши ребята — максималисты. Хотя, что касается качества игры, работы еще очень и очень много. Я это прекрасно понимаю.
— В чем секрет тренера Семака?
— На самом деле секретов никаких нет. Стараюсь работать над тем, что у нас хуже получается.
— Хуже всего — это вы о чем?
— А вот это — секрет. У нас много проблем, над которыми усердно работаем.
— О вас принято говорить, как об очень добром человеке.
— Мне кажется, эти суждения несколько ошибочны….
— То есть жестким тоже можете быть?
— Считаю, что могу.
О «ЗЕНИТЕ» И ЛУЧЕСКУ
— Внимательно сейчас следите за «Зенитом»?
— Конечно.
— Как вам работа Луческу со стороны?
— Тренерский труд сам по себе очень сложный, а в таких командах, как «Зенит», — особенно. Результат там нужен по принципу «здесь и сейчас». Если он есть — тренера хвалят, а как только начинаются осечки, сразу следует разбор полетов. Это обычные вещи, рутина. На тренеров
— Виктор Гончаренко, уходя в «Уфу», имел договоренность с ЦСКА о возможном возвращении. О
— Нет. Но с моим нынешним руководством мы прекрасно понимаем друг друга. Сейчас мое дело работать. «Уфа» — такой клуб, который никогда не будет удерживать игроков или тренеров, если у тех есть хорошие предложения. Здесь всегда идут людям навстречу. Что касается меня, то самое главное сейчас — результат. Если клуб будет доволен, то, наверное, возможны разговоры о продлении контракта. Или наоборот. Если моя работа не устроит — не буду держаться за место.
— Но если что, готовы прийти на помощь «Зениту»?
— Сейчас этот вопрос неактуален.
О СЛУЦКОМ
— В сборной вы работали с Леонидом Слуцким. Поддерживаете с ним связь?
— Иногда переписываемся.
— Может быть, вам известно, чем он занимается в Англии?
— Я не настолько любопытен. Думаю, Леонид Викторович расскажет все сам, если сочтет нужным. Если же он сейчас держит свою миссию в секрете, это его дело. Уверен, он знает, что делает.
— То есть пока секретов он не раскрывает?
— Пока нет.
— А вам хотелось бы, чтобы Слуцкий вернулся в Россию?
— Конечно. Я вот приглашал его в «Уфу». Только он не пошел.
— Помощником?
— Нет! Естественно, главным! Субординацию надо соблюдать. По сравнению со мной, он же — мэтр.
— Но если бы Слуцкий согласился, тогда бы вы не дебютировали в качестве главного тренера.
— Ничего страшного.
— Вы серьезно?
— Нет, конечно. Надеюсь, вы понимаете, что все это просто шутка.
О ГОНЧАРЕНКО И БЕЛЕНОВЕ
— Насколько сильно вы изменили организацию работы в команде?
— Лучше об этом спросить не у меня. Хотя с Виктором Гончаренко мы в очень хороших отношениях, но как было при нем — мне сложно судить. Перерыв в чемпионате большой, поэтому была возможность делать, что считаю верным. Важно — команда к весне оказалась готова и функционально, и тактически, следовала именно моему видению игры. Насколько оно совпадает с видением Виктора Михайловича Гончаренко — это вопрос. Мы с ним пока общались не настолько тесно и тактические построения «Уфы» не обсуждали.
Но надо понимать, что очень важную роль играют новички. Мне необходимо было посмотреть на этих ребят, познакомиться с командой в целом. Понять, на что способен каждый.
— Главный зимний трансфер «Уфы» — вратарь Александр Беленов. Что скажете о нем?
— Нам нужны и важны все, кто пришел в команду. Что касается Саши, то вратарская позиция одна из ключевых в любой команде. Могу только порадоваться успехам Беленова. Своей работой он их заслужил. Поэтому не буду скрывать — нам было очень приятно, что Саша принял приглашение именно «Уфы». С ним очень приятно работать. Конечно, мы прекрасно помним пенальти, который он отразил в Грозном. Да и вообще он выручает в самые нужные моменты. Но и самоотверженность всей команды нельзя не оценить. Вместе с Беленовым пришло много других ребят. Возможно, их вклад в результаты команды со стороны не так заметен. Но независимо от того, кто из них сколько играет — они нам очень помогают. Их для этого и брали.
— Правда ли, что Беленов принял решение о переходе в «Уфу» после личного разговора с вами?
— Разговор у нас с ним, конечно, был. Однако насколько он повилял на итоговое решение Беленова — мне судить сложно.
— Кто из шести зимних новичков пришел по вашей инициативе, а кого пригласил клуб?
— На
— То есть живете по средствам?
— Можно и так сказать. И я думаю — это хорошо. Что касается зимних новичков, то, скажем, Пауревича таким назвать сложно. Он уже был в команде, и его отсутствие все восприняли как небольшую командировку в «Хаддерсфилд». Мне кажется, в Англии он прибавил в некоторых компонентах. И сейчас играет очень большую роль в команде. Помогают и все остальные. Потенциал и все для того, чтобы развиваться, у них есть.
— Из тех, кто покинул команду, были такие, кому не подошли именно ваши схемы?
— С Васиным и Луневым вопрос решился до меня. Расставание с бразильцами (Диегу Карлосом и Марсинью. — Прим. «СЭ») — решение клуба. Семен Фомин ушел по независящим от меня причинам. Получается, все, кто покинул клуб, сделали это до моего прихода — я в этом участия не принимал.
О ЖЕНЩИНЕ В КОМАНДЕ
— Когда волновались больше — перед сборами или перед первой официальной игрой?
— Сложно было в самом начале, на первых сборах, когда проходил этап планирования и комплектования тренерского штаба. Были трудности. Ответственные за физподготовку, реабилитацию, аналитику — это требовало определенных решений. Но это рабочие моменты. Плюс друзья помогли. Хорошо, что они есть.
— Если не секрет, о ком речь?
— Всегда могу позвонить Паулино Гранеро (испанский тренер ЦСКА по физподготовке, раньше работал и в сборной России. — Прим «СЭ»). Общаюсь со штабом Андре
— Выходит, вы не суеверны и к «женщине на корабле» относитесь нормально?
— Это абсолютно нормально. Главное — профессиональные навыки. Ребята, кстати, видят, что Мария — фанат своего дела. Они это чувствуют и относятся к ней очень уважительно, прислушиваются к ее советам. Шамиль Газизов, наш генеральный директор, тоже так считает. Во многом благодаря ему все внутри команды построено так, что мы шаг за шагом двигаемся вперед.
О ПОЛУФИНАЛЕ КУБКА
— Многие объясняют последние успехи «Уфы» обычной удачей. Не обидно?
— Отношусь к этому абсолютно спокойно. Мы идем своим путем. Анализируем каждый матч, разбираем все по косточкам. А везение — его тоже нужно заслужить. Трудом в том числе. Мы прекрасно понимаем все сложности. «Уфа» — не
— Вы успели вывести «Уфу» в полуфинал Кубка России. Уже вошли в историю клуба…
— Кубковые матчи воспринимаются немного
О КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ПОМОЩНИКА
— Как себя чувствует в большом тренерском деле ваш ассистент Александр Низелик?
— Забот много у каждого помощника. Саше нравится то, чем он занимается. Эта работа по нему. Но хочу сказать, что усердно трудятся и те тренеры, что были в команде до моего появления, а теперь работают в моем штабе: Сергей Томаров, Артур де Оливейра, Юрий Перескоков. Пользуясь случаем, хочу пожелать Юрию Валентиновичу дальнейшего выздоровления. Пока он
— Его клиническая смерть во время выезда в Краснодар, видимо, потрясла весь клуб…
— Конечно! Ребятам было сложно сконцентрироваться на игре с «Краснодаром», учитывая то, что все случилось практически на их глазах….
— Тренеру вратарей стало плохо при заходе на посадку?
— Нет. Еще во время основного полета. В Краснодаре по прилете нас встретила карета «Скорой помощи». Но Юрий Валентинович сам вышел из самолета, сам же сел в машину врачей. Подумали в этот момент: все обойдется, медики проконтролируют его состояние, и скоро он приедет к нам в отель. Но, к сожалению, Юрию Валентиновичу стало хуже. Тогда возникла необходимость госпитализации и полной диагностики.
— Он вернется к работе?
— Мы все ждем его скорейшего выздоровления и надеемся, что Юрий Валентинович быстро к нам возвратится.
О СПАЛЛЕТТИ И КАПЕЛЛО
— С Низеликом часто вспоминаете Капелло и Спаллетти, у которых вместе работали помощниками?
— Именно Спаллетти пригласил нас в «Зенит». Общаемся с ним до сих пор, созваниваемся. Фабио тоже нередко вспоминаем. О Луческу разговариваем. В футболе ведь ничто не стоит на месте — все постоянно движется, меняется. Вот и размышляем между собой о том, как бы в той или иной ситуации повел бы себя каждый из этих тренеров.
— Что бы вы взяли от Капелло, а что от Спаллетти?
— Каждый дал
— Перед выездным матчем тренируетесь дома, как это было в «Зените» при Спаллетти,
— Дома, а потом летим к ужину в тот город, где на следующий день предстоит выездной матч. На данном этапе, считаем, это правильно. В том числе потому, что в «Уфе» — синтетика.
— С учетом того, что вы работали и с Капелло, и со Спаллетти можно ли сказать, что Сергей Семак — самый итальянский из российских тренеров?
— Если бы я еще и говорил
О «СПАРТАКЕ» И ЕВРОКУБКАХ
— Через тур у «Уфы» намечен матч со «Спартаком». Готовы помочь «Зениту»?
— Скоро у нас игра с «Локо». И сейчас все мысли только о ней. Когда сыграем с железнодорожниками, будем думать о «Спартаке». Задача нашей команды — выигрывать в каждом матче.
— Может, и в турнирную таблицу не заглядываете?
— В таблицу смотрим, но живем от матча к матчу.
— В Башкирии о еврокубках еще не поговаривают?
— Болельщикам всегда хочется чуда, но для того, чтобы оно стало реальностью, нам нужно очень много сделать. Что касается специалистов, то среди них такие слухи,
— В одном из недавних интервью вы сказали, что нынешнее пятое место будет для «Уфы» хорошим итоговым результатом. Выходит, все, что выше, — это уже подвиг, а все, что ниже, — отрицательный итог?
— Результат, конечно, добавляет уверенности. Но в первую очередь надо опираться на свою игру. Будет прогресс в этом деле — увидим его и в других аспектах. Сейчас в первую очередь надо выстраивать такие взаимодействия на футбольном поле, которые мы хотим видеть.
О СЕМЬЕ И ЗЕМФИРЕ
— В «Уфу» вы переехали всей семьей?
— Да. Сейчас занимаемся вопросом поиска жилья и школы для детей.
— Как вам вообще Уфа, ее знаменитая Белая река?
— Думаю, когда снег сойдет, будет куда приятнее. Сейчас период таяния и все течет. Но когда станет потеплее, мы обязательно полюбуемся городом и окрестностями. В Уфе есть на что посмотреть, а мы с семьей любим путешествия и новые места.
— Чье творчество вам нравится больше, Юрия Шевчука или Земфиры? Ведь они оба — уроженцы Уфы.
— И Шевчук, и Земфира добились очень многого, хоть и являются людьми из разных поколений. Они заслужили того, чтобы ими гордилась Уфа.
«УФА» — ВТОРАЯ ПО ОЧКАМ НА ЧУЖОМ ПОЛЕ
«Уфа» занимает второе место по числу очков, набранных на выезде. Под руководством Виктора Гончаренко и Сергея Семака команда в 11 гостевых встречах положила в копилку 19 очков. Успешнее на чужом поле действует только ЦСКА, в тех же 11 матчах набравший на одно больше. У «Спартака» — 18, но
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