Председатель ОПСФ Роман Широков подписал меморандум с РЕК о борьбе с дискриминацией

Подписание меморандума между ОПСФ и РЕК прошло в присутствии комиссара Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексея Смертина.

«Документ предусматривает совместную деятельность по борьбе с проявлениями дискриминации, ксенофобии, расизма и антисемитизма в российском футболе, а также помощь РЕК в реализации проекта «#МыРоссия#ПротивДискриминации. Первый этап проекта запланирован на 2017−2018 годы, когда в России пройдут Кубок конфедерации и чемпионат мира по футболу», — говорится в сообщении.