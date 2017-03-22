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22 марта 2017, 0:16 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Председатель ОПСФ Роман Широков подписал меморандум с РЕК о борьбе с дискриминацией

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) подписал меморандум о сотрудничестве с Российским еврейским конгрессом (РЕК) в борьбе с дискриминацией, сообщил председатель ОПСФ Роман Широков в своем аккаунте в Instagram.

Подписание меморандума между ОПСФ и РЕК прошло в присутствии комиссара Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексея Смертина.

«Документ предусматривает совместную деятельность по борьбе с проявлениями дискриминации, ксенофобии, расизма и антисемитизма в российском футболе, а также помощь РЕК в реализации проекта «#МыРоссия#ПротивДискриминации. Первый этап проекта запланирован на 2017−2018 годы, когда в России пройдут Кубок конфедерации и чемпионат мира по футболу», — говорится в сообщении.
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