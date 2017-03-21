Почему РФПЛ не дала календарь до конца сезона?
Во вторник
премьер-лига опубликовала календарь трех ближайших туров. На вопросы к составителям расписания отвечает спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Почему не опубликован календарь до конца сезона и когда это будет сделано?
— У нас впереди два кубковых полуфинала, после которых и опубликуем окончательный вариант.
— Почему этого нельзя сделать сейчас?
— Финал Кубка России перенесли на 2 мая. Не случись этого, календарь дали бы до конца чемпионата. 5 и 6 апреля состоятся полуфиналы Кубка России. Это влечет за собой уплотнение календаря — у нас 24-й, 25-й и 26-й туры пройдут за одну неделю. Далее — финал Кубка, намеченный на 2 мая. И получается, все четыре клуба, продолжающие борьбу за Кубок России, будут в эти сроки играть через два дня на третий. Чтобы этого не случилось, и чтобы потом
— Но болельщикам и сейчас неудобно.
— Мы это понимаем. Но учитываем и интересы команд.
— Когда ждать полного календаря?
— Сразу после полуфиналов Кубка.
— Почему решили играть матч «Спартак» — «Оренбург» в понедельник?
— Тур состоится после матчей национальных команд. Все команды, в которых много
— В понедельник же играет и «Ростов» с «Краснодаром». Почему?
— По той же причине — клубы просили назначить матч в понедельник. Сначала в понедельник был один матч, «Ростов» — «Краснодар», затем, в связи с переносом встречи «Спартак» — «Оренбург», который планировался на воскресенье, появилась вторая игра.
— Но обе пройдут в одно и то же время. Почему?
— Один будет транслироваться по «Матч ТВ», второй по спутниковому каналу «Наш футбол». По согласованию с основным вещателем время установили в 19.30, что всех устроило. Матчи будут показаны параллельно.
— Это неудобно.
— Игры состоятся в понедельник, а это рабочий день, и клубам важно сыграть в 19.30, чтобы болельщикам удобнее было попасть на стадион.
— Если матч 23-го тура «Спартак» — «Зенит» начнется в 20.00, его вся страна, во всех часовых поясах посмотреть не может. Нельзя ли было перенести встречу на более ранее время?
— Основной вещатель, с которым согласовывается время начала показа, выбрал игру «Спартак» — «Зенит». В тот же день ранее на телеканале будет показан матч финала Кубка Гагарина по хоккею, и в связи с тем, что возможны овертаймы, и предложено такое время. Получается, ранее время зарезервировано на хоккей.
— Правда ли, что матч «Краснодар» — ЦСКА изначально планировали на 8 апреля, а перенесли на 9-е?
— От ФК «Краснодар», участвовавшего в 1/8 финала Лиги Европы, поступило письмо в РФПЛ. В нем содержалась просьба о том, что в случае выхода команды в следующий этап еврокубка матч необходимо назначить на 8-е апреля. В случае же невыхода в четвертьфинал матч попросили провести 9 апреля. Такая возможность предусмотрена регламентом соревнований.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter