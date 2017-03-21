Почему РФПЛ не дала календарь до конца сезона?

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— Почему не опубликован календарь до конца сезона и когда это будет сделано?

— У нас впереди два кубковых полуфинала, после которых и опубликуем окончательный вариант.

— Почему этого нельзя сделать сейчас?

— Финал Кубка России перенесли на 2 мая. Не случись этого, календарь дали бы до конца чемпионата. 5 и 6 апреля состоятся полуфиналы Кубка России. Это влечет за собой уплотнение календаря — у нас 24-й, 25-й и 26-й туры пройдут за одну неделю. Далее — финал Кубка, намеченный на 2 мая. И получается, все четыре клуба, продолжающие борьбу за Кубок России, будут в эти сроки играть через два дня на третий. Чтобы этого не случилось, и чтобы потом клубы-участники финала не просили переносить матчи 24-го, 25-го и 26-го туров, мы и не публикуем календарь далее 23-го тура. Какой смысл делать сейчас расписание, чтобы после окончания полуфиналов Кубка вновь ломать календарь? Это будет неудобно для болельщиков, потому что им придется менять билеты и нести дополнительные расходы. Мы тоже это учитываем.

— Но болельщикам и сейчас неудобно.

— Мы это понимаем. Но учитываем и интересы команд.

— Когда ждать полного календаря?

— Сразу после полуфиналов Кубка.

— Почему решили играть матч «Спартак» — «Оренбург» в понедельник?

— Тур состоится после матчей национальных команд. Все команды, в которых много игроков-сборников, хотят подольше отдохнуть. Плюс есть просьба полиции — не играть ЦСКА и «Спартаку» в один день. В субботу командам, где много сборников, играть рано, в воскресенье проводит матч ЦСКА, а «Спартак», по согласованию с клубом, поставили на понедельник.

— В понедельник же играет и «Ростов» с «Краснодаром». Почему?

— По той же причине — клубы просили назначить матч в понедельник. Сначала в понедельник был один матч, «Ростов» — «Краснодар», затем, в связи с переносом встречи «Спартак» — «Оренбург», который планировался на воскресенье, появилась вторая игра.

— Но обе пройдут в одно и то же время. Почему?

— Один будет транслироваться по «Матч ТВ», второй по спутниковому каналу «Наш футбол». По согласованию с основным вещателем время установили в 19.30, что всех устроило. Матчи будут показаны параллельно.

— Это неудобно.

— Игры состоятся в понедельник, а это рабочий день, и клубам важно сыграть в 19.30, чтобы болельщикам удобнее было попасть на стадион.

— Если матч 23-го тура «Спартак» — «Зенит» начнется в 20.00, его вся страна, во всех часовых поясах посмотреть не может. Нельзя ли было перенести встречу на более ранее время?

— Основной вещатель, с которым согласовывается время начала показа, выбрал игру «Спартак» — «Зенит». В тот же день ранее на телеканале будет показан матч финала Кубка Гагарина по хоккею, и в связи с тем, что возможны овертаймы, и предложено такое время. Получается, ранее время зарезервировано на хоккей.

— Правда ли, что матч «Краснодар» — ЦСКА изначально планировали на 8 апреля, а перенесли на 9-е?

— От ФК «Краснодар», участвовавшего в 1/8 финала Лиги Европы, поступило письмо в РФПЛ. В нем содержалась просьба о том, что в случае выхода команды в следующий этап еврокубка матч необходимо назначить на 8-е апреля. В случае же невыхода в четвертьфинал матч попросили провести 9 апреля. Такая возможность предусмотрена регламентом соревнований.