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21 марта 2017, 20:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Антон Аверьянов: Никто не определит, если Данни был в офсайде на 10 сантиметров

Помощник судьи Антон Аверьянов в эфире программы «Свисток» прокомментировал гол, забитый полузащитником «Зенита» Данни в матче 20-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

Помощник судьи Антон <span class=error>Аверьянов</span> в эфире программы Свисток прокомментировал гол забитый полузащитником Зенита <span class=error>Данни</span> в матче 20-го тура чемпионата России против тульского Арсенала. Увеличить
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— Что касается ситуации в Санкт-Петербурге, этот тот случай, когда нужно отдавать предпочтение атакующему игроку, — сказал Аверьянов. — Не понял, какой частью тела Данни был вне игры. В динамике никто не определит, если он был в офсайде на 10 сантиметров.

19.03.2017 19:30 Зрители 16903 основной раунд: 20-й тур Петровский
Зенит 2:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Сергей Кирьяков
Голы
51′ Доменико Кришито 4
53′ Мигел Алвеш Данни (В. Жулиану, А. Дзюба) 10
Составы
Андрей Лунев 99
Ибрагим Цаллагов 30
Доменико Кришито 4
Луиш Нету 13
Бранислав Иванович 60
Артур Юсупов 14
Артем Дзюба 22
61′ Эрнани 33
36′ 74′ Александр Кокорин 9
Александр Кержаков 11
87′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Роберт Мак 29
81′ Виктор де Паула Жулиану 7
Йоан Молло 24
25 Владимир Габулов (к) 53′
9 Кирилл Комбаров
98 Михаил Александров
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
26 Мусса Думбья
39 Игорь Горбатенко
62 Александру Бурчану
86 Иван Каменов Иванов 77′
79 Даниил Буранов
18 Никита Бурмистров 49′
84 Олег Власов
19 Федерико Иван Расич 67′
88 Игорь Шевченко
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
13 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 1
14 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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