Антон Аверьянов: Никто не определит, если Данни был в офсайде на 10 сантиметров
Помощник судьи Антон Аверьянов в эфире программы «Свисток» прокомментировал гол, забитый полузащитником «Зенита» Данни в матче 20-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».
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— Что касается ситуации в
|19.03.2017 19:30
|Зрители 16903
|основной раунд: 20-й тур
|Петровский
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Сергей Кирьяков
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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