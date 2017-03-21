Антон Аверьянов: Никто не определит, если Данни был в офсайде на 10 сантиметров

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— Что касается ситуации в Санкт-Петербурге, этот тот случай, когда нужно отдавать предпочтение атакующему игроку, — сказал Аверьянов. — Не понял, какой частью тела Данни был вне игры. В динамике никто не определит, если он был в офсайде на 10 сантиметров.