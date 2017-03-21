Михаил Вилков: Отдельное спасибо Карпину за похвалу
Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» Михаил Вилков подчеркнул, что не стоило назначать пенальти в ворота гостей за падение в штрафной площади «Спартака» форварда хозяев Ари в начале и концовке встречи.
Также Вилков поблагодарил Валерия Карпина за похвалу.
— На 32-й минуте встречи хорошая атака была у «Спартака», Ещенко проскочил Арапова и попал Денисову в район груди, — подчеркнул Вилков в эфире передачи «Свисток» на телеканале «Наш футбол». — Но рука была в естественном положении, никакого движения не была, к тому же удар был нанесен с большой силой с короткого расстояния. Поэтому здесь был абсолютно нормальный момент, наказывать здесь не за что.
Падение Ари на четвертой минуте в штрафной «Спартака»? Мы все знаем, что Ари очень хорошо двигается, у него отличный дриблинг, хорошая скорость. Но здесь есть еще и отрицательная сторона — он любит увеличивать контакт, красиво падать. Нарушения там не было, легкий контакт, может,
В концовке встречи последовала длинная передача верхом в штрафную «Спартака», там Ари и защитник гостей держали друг друга. Ари уже никак не успевал бы к мячу и поэтому завалился на газон. Тут совсем было бы нелогично наказывать «Спартак» пенальти.
Приятно, когда футболисты хвалят арбитров. И Валерий Карпин отмечал, что я старался давать играть, давал немного свистков. Приятно, когда хвалят футболисты, тренеры и просто специалисты. Отдельное спасибо за похвалу.
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