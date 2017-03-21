Михаил Вилков: Отдельное спасибо Карпину за похвалу

Также Вилков поблагодарил Валерия Карпина за похвалу.

— На 32-й минуте встречи хорошая атака была у «Спартака», Ещенко проскочил Арапова и попал Денисову в район груди, — подчеркнул Вилков в эфире передачи «Свисток» на телеканале «Наш футбол». — Но рука была в естественном положении, никакого движения не была, к тому же удар был нанесен с большой силой с короткого расстояния. Поэтому здесь был абсолютно нормальный момент, наказывать здесь не за что.

Падение Ари на четвертой минуте в штрафной «Спартака»? Мы все знаем, что Ари очень хорошо двигается, у него отличный дриблинг, хорошая скорость. Но здесь есть еще и отрицательная сторона — он любит увеличивать контакт, красиво падать. Нарушения там не было, легкий контакт, может, где-то и был, но Ари начал заваливаться раньше времени.

В концовке встречи последовала длинная передача верхом в штрафную «Спартака», там Ари и защитник гостей держали друг друга. Ари уже никак не успевал бы к мячу и поэтому завалился на газон. Тут совсем было бы нелогично наказывать «Спартак» пенальти.

Приятно, когда футболисты хвалят арбитров. И Валерий Карпин отмечал, что я старался давать играть, давал немного свистков. Приятно, когда хвалят футболисты, тренеры и просто специалисты. Отдельное спасибо за похвалу.