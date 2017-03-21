Билеты на матч «Уфа» — «Спартак» стоят от 300 до 1000 рублей
«Уфа» на официальном сайте опубликовала цены на билеты матча 21-го тура чемпионата России против «Спартака».
Самые дешевые билеты можно будет приобрести за 300 рублей, а самые дорогие — за 1000. Инвалиды смогут попасть на игру за 200 рублей, а пенсионеры и студенты на один из секторов получат скидку 50 процентов.
Игра состоится 9 апреля на стадионе «Нефтяник», начало — в 14.00 по московскому времени.
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