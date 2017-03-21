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21 марта 2017, 20:00 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Билеты на матч «Уфа» — «Спартак» стоят от 300 до 1000 рублей

«Уфа» на официальном сайте опубликовала цены на билеты матча 21-го тура чемпионата России против «Спартака».

Самые дешевые билеты можно будет приобрести за 300 рублей, а самые дорогие — за 1000. Инвалиды смогут попасть на игру за 200 рублей, а пенсионеры и студенты на один из секторов получат скидку 50 процентов.

Игра состоится 9 апреля на стадионе «Нефтяник», начало — в 14.00 по московскому времени.

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