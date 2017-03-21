Самые дешевые билеты можно будет приобрести за 300 рублей, а самые дорогие — за 1000. Инвалиды смогут попасть на игру за 200 рублей, а пенсионеры и студенты на один из секторов получат скидку 50 процентов.

Игра состоится 9 апреля на стадионе «Нефтяник», начало — в 14.00 по московскому времени.