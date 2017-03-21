Фернандес заявил, что у него нет желания покидать Россию и ЦСКА ради иностранных клубов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В мае исполнится пять лет, как Фернандес переехал в Россию и начал выступать за армейский клуб. Летом прошлого года уроженец Бразилии получил паспорт гражданина РФ. Зимой в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны испанской «Барселоны» и английского «Челси».

«Я ничего об этом не знаю, даже не в курсе, предложений мне точно никто не делал, — прокомментировал информацию 26-летний футболист. — Это великие клубы, но я счастлив играть в ЦСКА и в России. Я очень многим обязан ЦСКА, клуб очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать. Я очень благодарен тем, кто принял меня так радушно, я связываю свою жизнь с Россией».

«Я уже достаточно долго живу в России, мне был оказан радушный прием, когда мне поступило предложение играть, я его принял. Я очень хорошо адаптировался, поэтому с радостью согласился принять российское гражданство», — сказал футболист.

Футболист в восторге от Красной площади и хоккея

Фернандес приглашался в олимпийскую сборную Бразилии и принял участие в одной товарищеской встрече основной сборной страны. Как признался собеседник ТАСС, он не увидел больших различий в атмосфере в бразильской и российской сборных. «И русские, и бразильцы улыбаются. Конечно, есть в Бразилии самба, карнавал, много музыки, почти все танцуют, но особых различий в атмосфере в сборных я не могу выделить», — сказал он.

На вопрос, с чем у него ассоциируется Россия, Фернандес ответил: «Само собой, различия в климате, здесь холоднее. Плюс мне очень нравится Красная площадь и очень интересен хоккей. Я видел одну игру вживую и еще несколько смотрел по телевизору».