Азмун: Уверен, что в обозримом будущем перейду в европейский топ-клуб

«Были слухи, что “Ливерпуль” проявлял ко мне интерес в зимнее трансферное окно, но я посчитал, что время для такого перехода ещё не наступило. Я бы провёл несколько матчей в старте и потом сел бы на скамейку, поскольку “Ливерпуль” искал временную замену.



Я хочу перейти в большой клуб и развиваться как игрок, поэтому хочу серьёзно подойти к выбору нужного момента для перехода. Уверен, что в обозримом будущем перейду в европейский топ-клуб», — сказал Азмун в интервью Supreme Committee for Delivery & Legacy.