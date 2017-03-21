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21 марта 2017, 19:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Азмун: Уверен, что в обозримом будущем перейду в европейский топ-клуб

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун рассказал, почему принял решение отказать «Ливерпулю» в минувшее зимнее трансферное окно, а также выразил уверенность, что в будущем станет игроком европейского топ-клуба.

«Были слухи, что “Ливерпуль” проявлял ко мне интерес в зимнее трансферное окно, но я посчитал, что время для такого перехода ещё не наступило. Я бы провёл несколько матчей в старте и потом сел бы на скамейку, поскольку “Ливерпуль” искал временную замену.

Я хочу перейти в большой клуб и развиваться как игрок, поэтому хочу серьёзно подойти к выбору нужного момента для перехода. Уверен, что в обозримом будущем перейду в европейский топ-клуб», — сказал Азмун в интервью Supreme Committee for Delivery & Legacy.

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