Календарное безумие. Как РФПЛ убивает интерес к футболу

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21 марта на официальном сайте РФПЛ было размещено расписание трёх ближайших туров. Его точно готовили дольше, чем сезонный календарь АПЛ, но получилось всё равно ужасно и необъяснимо. Я, например, не могу дать себе ответ как минимум на 15 вопросов. Попробуйте сами в комментариях — может, у вас получится.

1. Почему «Спартак» играет в понедельник в 19:30 вечера?

Лидер чемпионата выдаёт РФПЛ треть общей посещаемости в каждом из туров, но вместо поощрения лига занимается усложнениями. Оставляя на субботу скудные по антуражу игры «Уфы» с «Локомотивом» и «Урала» с «Томью», она вынуждает примерно 30 тысяч болельщиков тащиться на футбол в час-пик буднего дня.



И ведь мы заранее знаем, что ремонтирующаяся Ленинградка точно «встанет», не до конца готовые парковки у стадиона забьются, а иногородние фанаты просто решат остаться дома.



Так вместо праздника все получат суету, гонку и нервозность.

2. Почему южное дерби «Ростов» — «Краснодар» тоже играют в понедельник?

Вынос главного матча тура на понедельник был бы логичен, не вылети «Ростов» и «Краснодар» из Лиги Европы. Но, может, в РФПЛ этого просто не заметили, — и крутое для региона событие было испорчено не по умыслу, а из невнимательности.

3. Почему южное дерби не нужно РФПЛ?

Из Краснодара до Ростова четыре часа на поезде или три на машине. Хорошая погода, столкновение двух главных южных городов, двух разных игровых и бизнес-концепций клубов — всё это идеальный вариант не только для внутреннего вовлечения публики в футбол, но и для продвижения продукта (новых известных русских клубов) в Европу.



Но решение проводить игру в понедельник лишает возможности краснодарцев отправиться на выезд.



Календарь срывает любые адекватные предматчевые активности в самом городе. Развлечений для вас не будет — сидите дома, стойте в пробках, жрите футбол.

4. Почему «Ростов» и «Краснодар» играют одновременно со «Спартаком»?

Здесь даже объяснять нечего. Лучшие матчи тура в одно и самое неудобное время — это разрыв.

5. Почему «Спартак» и «Зенит» играют в воскресенье в 20:00 по Москве?

Подходим к самой резонансной игре чемпионата. Как бы испортить и её, сделав максимально неудобной: чтобы попозже, попрохладнее, не для всех? Конечно, поставить на вечер воскресенья.



6. Для какой страны играют «Спартак» и «Зенит»?

В РФПЛ сидят умные люди (а иначе как им ещё удаётся так долго удерживать власть), которые должны знать, что Россия — самая большая страна в мире. У нас с вами официально 11 часовых зон, причём 2/3 территории живёт с разницей минимум +4 по отношению к Москве.



Давайте представим, что «Спартак» и «Зенит» — матч национального масштаба, удовольствие для всей страны. Так почему мы заставляем людей, среди которых миллионы трудяг, которым в понедельник в пять утра вставать на работу, включать игру минимум в 12 часов ночи?!



Эй, вы для какой страны работаете? Кому нужен такой футбол?

7. Нужны ли дети на трибунах?

Матч закончится в 22.00. Выход со стадиона, парковка, вечерняя воскресная пробка — все это совсем не для детей и их родителей. В АПЛ, кстати, начала матча в столь позднее время выходного дня — нонсенс.

8. Почему фанатам «Зенита» должно быть неудобно?

Приезжающие из Питера теперь вынуждены думать не о развлечениях после матча, а о том, как успеть на работу утром. В виду скудности вариантов цены на авиа и жд-билеты взлетают до необыкновенных цифр, а фанаты попадают на деньги. Спасибо РФПЛ и клубам.

9. Кто отдаст деньги фанатам ЦСКА?

РФПЛ и клубы посмели перенести игру «Краснодара» с ЦСКА (команд, уже не обремененных Кубками) с изначально планировавшейся даты 8 апреля на 9-е. Сейчас десятки фанатов армейцев останутся с обратными авиабилетами на дни матчей — кто возместит потери?

10. Где календарь на оставшиеся туры?

Его просто нет. Ждут, говорят, результатов кубковых матчей.

11. Почему он давно есть в Англии?

Наверное, потому что в АПЛ «Рубин», «Урал», «Локомотив» и «Уфа» не играют. Лига не испытывает давления от этих коллективов, поэтому способна продумать расписание заранее.

12. Зачем вынуждать болельщиков переплачивать за билеты?

А если серьезно, то отсутствие расписания — это позор и неуважение. Например, авиабилеты в Ростов на 20-е числа апреля, когда там сыграет «Спартак», сейчас можно купить за 4,5 тысяч рублей туда-обратно. К моменту, когда РФПЛ сочинит новое непредсказуемое расписание, стоимость повысится в два раза. То же самое произойдет и с бронью гостиниц.



К тому же почему болельщик должен напрягать семью? Конец апреля и май — время для семейного отдыха. Как совместить его с футболом?!

13. Почему люди, которые любят футбол, не может заранее спланировать свою жизнь?

«Зенит», ЦСКА или «Спартак» будут так близко к чемпионству, что тысячи людей будут отпрашиваться с работы ради поездок с командой по стране. Но РФПЛ не дает им шанса сделать все заранее.

14. Кто ответственен за эту жесть?

Никто. Каждая из сторон — лига, клубы, основной вещатель — превращается в зефирку, желая быть сладенькой друг для друга. Болельщик в этих отношениях находится на последнем месте.

15. Что у нас с посещаемостью?

У нас не очень, а них все точно хорошо. Скоро «Путин» (на самом деле учителя, врачи, рабочие — мы) построит новые стадионы, выделит еще бюджетных денег — и наш футбол продолжит жить своей малопонятной, оторванной, но комфортной, богатой жизнью.