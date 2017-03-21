Согласно календарю, опубликованному на официальном сайте РФПЛ 21 марта, матч 23-го тура «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье 16 апреля и начнется в 20:00 мск.

«Это связано с проведением финала Кубка Гагарина. Нас очень просили начать позже. Если бы это был полуфинал или четвертьфинал — это одно, но это финал, хоккеисты очень попросили полчаса времени — телевизионное вещание. Только из-за этого. Мы понимаем, что кому-то создадим неудобства, но у нас хоккейные и футбольные болельщики многие одни и те же, поэтому ребята должны это понять», — сказал Прядкин по телефону.