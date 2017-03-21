Прядкин: Матч «Спартак» — «Зенит» начнется поздно из-за финала плей-офф КХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Позднее начало матча 23-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» связано с проведением финала Кубка Гагарина, заявил агентству «Р-Спорт» президент РФПЛ Сергей Прядкин.
Согласно календарю, опубликованному на официальном сайте РФПЛ 21 марта, матч 23-го тура «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье 16 апреля и начнется в 20:00 мск.
«Это связано с проведением финала Кубка Гагарина. Нас очень просили начать позже. Если бы это был полуфинал или четвертьфинал — это одно, но это финал, хоккеисты очень попросили полчаса времени — телевизионное вещание. Только
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter