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21 марта 2017, 17:42 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Прядкин: Матч «Спартак» — «Зенит» начнется поздно из-за финала плей-офф КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Позднее начало матча 23-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» связано с проведением финала Кубка Гагарина, заявил агентству «Р-Спорт» президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Согласно календарю, опубликованному на официальном сайте РФПЛ 21 марта, матч 23-го тура «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье 16 апреля и начнется в 20:00 мск.

«Это связано с проведением финала Кубка Гагарина. Нас очень просили начать позже. Если бы это был полуфинал или четвертьфинал — это одно, но это финал, хоккеисты очень попросили полчаса времени — телевизионное вещание. Только из-за этого. Мы понимаем, что кому-то создадим неудобства, но у нас хоккейные и футбольные болельщики многие одни и те же, поэтому ребята должны это понять», — сказал Прядкин по телефону.

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