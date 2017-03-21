Клуб: Нехайчик будет тренироваться индивидуально на сборе ФК «Оренбург» в Турции

Команда вылетает в Турцию в среду, а после сбора отправится в Москву, где 3 апреля проведет матч 21-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«У нас все в строю перед этим контрольным сбором, новых травм нет. По-прежнему травмирован Нехайчик, который травмировался на заключительной стадии зимних сборов — он будет тренироваться в Турции индивидуально, врачи пока не называют сроки его восстановления. Также все еще травмирован (Георгий) Габулов — остальные будут готовиться к матчу со “Спартаком” в общей группе», — сказал Сорокин по телефону.