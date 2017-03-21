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21 марта 2017, 15:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Клуб: Нехайчик будет тренироваться индивидуально на сборе ФК «Оренбург» в Турции

МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Полузащитник «Оренбурга» Павел Нехайчик будет заниматься по индивидуальной программе на тренировочном сборе в Турции во время перерыва в чемпионате России на матчи национальных сборных, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе футбольного клуба Алексей Сорокин.

Команда вылетает в Турцию в среду, а после сбора отправится в Москву, где 3 апреля проведет матч 21-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«У нас все в строю перед этим контрольным сбором, новых травм нет. По-прежнему травмирован Нехайчик, который травмировался на заключительной стадии зимних сборов — он будет тренироваться в Турции индивидуально, врачи пока не называют сроки его восстановления. Также все еще травмирован (Георгий) Габулов — остальные будут готовиться к матчу со “Спартаком” в общей группе», — сказал Сорокин по телефону.

Габулов в августе подписал контракт с «Оренбургом» до конца текущего сезона. Планировалось, что он восстановится после травмы и сможет сыграть за оренбуржцев в сентябре или октябре, но хавбек по-прежнему не провел за клуб ни одного матча.

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