Маркин: Решетки на фанатском секторе стадиона «Нефтяник» в Уфе должны быть ликвидированы
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ситуация вокруг решеток на фанатском секторе стадиона футбольного клуба «Уфа» должна быть решена в пользу фанатов. Об этом ТАСС заявил руководитель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.
Ранее один из фанатов «Уфы» запустил
«Когда этот стадион сдавали, МВД действительно выдвинуло требование к клубу, которое заключалось в том, что фанатский сектор должен быть обнесен специальными решетками, однако наша позиция такова — нельзя превращать стадионы в зоопарки. Мы уже рекомендовали эти решетки спилить, как это было сделано в аналогичной ситуации в Оренбурге, где подобные ограждения были спилены после требования РФС и руководства РФПЛ. Я думаю, что в ближайшее время это произойдет и в Уфе. Нужны совершенно другие, более современные и адекватные методы по обеспечению безопасности на стадионах», — сказал Маркин.
«Уфа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведет 1 апреля дома против московского «Локомотива».
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