Перескоков выписан из больницы в Краснодаре и сегодня вернётся в Уфу

Ранее стало известно, что во время полёта на матч 20-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:0) ему стало плохо и по приземлении он был экстренно госпитализирован.



«Чувствую себя хорошо. Сейчас выписываюсь и полечу в Уфу. Клуб уже заказал мне билеты. Поэтому сегодня точно вернусь и там уже буду долечиваться. Меня краснодарские врачи не хотели отпускать, думали держать ещё пару дней. Для меня главная задача была встать на ноги. В “Уфе” тоже переживали, что я рано возвращаюсь, но мне так легче. Чувствую себя намного лучше и хочу поскорее вернуться», — сказал Перескоков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.