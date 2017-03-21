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21 марта 2017, 15:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Перескоков выписан из больницы в Краснодаре и сегодня вернётся в Уфу

Тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков рассказал о своём состоянии.

Ранее стало известно, что во время полёта на матч 20-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:0) ему стало плохо и по приземлении он был экстренно госпитализирован.

«Чувствую себя хорошо. Сейчас выписываюсь и полечу в Уфу. Клуб уже заказал мне билеты. Поэтому сегодня точно вернусь и там уже буду долечиваться. Меня краснодарские врачи не хотели отпускать, думали держать ещё пару дней. Для меня главная задача была встать на ноги. В “Уфе” тоже переживали, что я рано возвращаюсь, но мне так легче. Чувствую себя намного лучше и хочу поскорее вернуться», — сказал Перескоков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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