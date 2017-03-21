Хоть «Зениту» спасибо! 20-й тур РФПЛ вошел в пятерку самых унылых в истории

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Последний тур чемпионата страны по футболу перед паузой на товарищеские игры сборной России получился крайне унылым.

В 20-м туре в восьми матчах было забито всего восемь голов. Два матча остались с нулями на табло. В сего в двух играх было забито больше одного мяча. Единственной командой, которая смогла больше раза поразить ворота соперников, стал питерский «Зенит», отгрузивший два мяча в ворота тульского «Арсенала». И на том спасибо, хоть оба гола и показались многим спорными, а один из них и вовсе был забит с пенальти.

«Советский спорт» решил узнать, насколько унылым получился этот тур в сравнении. Для этого мы переворошили всю современную историю российского футбола, начиная с 1992 года.

Оказалось, что 20-й тур нынешнего сезона не стал самым безголевым в истории, но в пятерку самых скучных за последние 25 лет он вошел более чем уверенно.

10 голов в 9 матчах

Пятую строчку в нашем рейтинге унылых туров чемпионата России занимает 4 тур сезона 1996 года. Тогда еще в высшем дивизионе за победу спорили 18 клубов, поэтому тур состоял из девяти матчей. В этих девяти играх 18 команд сподобились всего на 10 голов — в среднем по 1,11 гола за матч. Результативнее остальных оказалась встреча камышинского «Текстильщика», принимавшего дома столичный ЦСКА. Армейцы были сильнее со счетом 2:1. Кроме ЦСКА два гола сумел забить лишь «Ростсельмаш», дома переигравший «Зенит» со счетом 2:0. Сразу три игры завершились без голов.

8 голов в 8 матчах

Тур, послуживший поводом для этого материала расположился на четвертой строчке рейтинга. Такой же результат — восемь голов в восьми играх показали еще два тура. Средняя результативность — по голу на игру.

Впервые 16 команд так мало забили в 2010 году — в 16-м туре чемпионата страны. Самым веселым получился матч между «Рубином» и «Томью». Действующие на тот момент чемпионы из Казани выиграли соперника дома со счетом 2:1. Ни в одной из остальных игр больше одного гола забито не было. Нули горели на табло двух стадионов. А ведь матчи между «Зенитом» и «Спартаком» и «ЦСКА с «Динамо» обещали быть такими интересными.

Повторилось нечто подобное тремя годами позже — в сезоне 2012/13 — в 23-м туре. Тогда без голов остались зрители сразу трех поединков. Еще в трех матчах было забито больше одного мяча. Единственным клубом, праздновавшем забитый гол больше одного раза стал ЦСКА, обыгравший дома нижегородскую «Волгу» со счетом 2:0.

7 голов в 8 матчах

На строчку выше оказался шестой тур чемпионата России по футболу образца 1998 года. Тогда в восьми матчах было забито лишь семь мячей. Почти половина из этих голов пришлась на одну игру — «Тюмень» принимала самарские «Крылья Советов». Гости с берегов Волги разгромили соперника со счетом 3:0. Еще четыре поединка завершились минимальными победами «Локомотива», «Спартака», «Жемчужины» и «Балтики». В трех играх голов забито не было. Средняя результативность — 0,88 гола за матч.

6 голов в 8 матчах

Аж дважды в истории российского футбола команды завершали тур со средней результативностью 0,75 гола за игру — шесть мячей в восьми поединках.

Впервые подобное случилось в 25-м туре чемпионата России 2005 года. Тогда был установлен своеобразный рекорд — пять матчей прошли без голов. Две игры окончились минимальными победами. И в одной встрече было забито более половины всех мячей тура. Голевую феерию по меркам того тура устроили ярославский «Шинник» и московское «Торпедо» автозаводцы на выезде выиграли со счетом 3:1.

В 2006 году плачевный результат повторился в 9-м туре первенства страны — шесть голов в восьми встречах. Тогда, правда, лишь половина игр обошлись без забитых мячей. Больше всех отличился «Ростов», обыгравший на выезде «Торпедо» со счетом 2:0.

5 голов в 9 матчах

Из ряда вон выходящее произошло в далеком 1993 году — в десятом туре российского первенства. Тогда в чемпионате принимали участие 18 клубов. В девяти матчах все они сумели забить лишь пять мячей — в среднем по 0,56 за игру. Четыре поединка болельщикам голов не подарили. В трех команды отделались минимальным счетом. И лишь в одной игре было забито больше одного гола — владикавказский «Спартак» на своем поле обыграл «Океан» из Находки.