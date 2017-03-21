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21 марта 2017, 15:01 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Газизов: Руководство «Уфы» готово убрать решетки с фанатского сектора стадиона

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Уфа» не против убрать решетки с фанатского сектора домашнего стадиона «Нефтяник», однако не может сделать это без согласования с МВД. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор команды Шамиль Газизов.

Ранее на сайте Change.org один из фанатов клуба опубликовал петицию, адресованную вице-премьеру РФ, президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе Республики Башкортостан Рустэму Хамитову с требованием убрать «клетку», отделяющую фанатский сектор от остальных трибун домашнего стадиона клуба.

«Наши фанаты — культурные и интеллигентные, и матчи проходят без эксцессов. Я провел несколько встреч с болельщиками, и хочу, чтобы они знали, что клуб не имеет ничего против снятия решеток, однако такое решение принимается не только нами, но еще и МВД. Этот вопрос находится не в нашей исключительной компетенции — необходимо соответствующее распоряжение министерства. Если мы в одностороннем порядке уберем решетки, нас могут просто лишить лицензии», — пояснил Газизов.

«Уфа» занимает пятое место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Ближайший матч команда проведет 1 апреля дома против московского «Локомотива».

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Маркин: Решетки на фанатском секторе стадиона «Нефтяник» в Уфе должны быть ликвидированы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ситуация вокруг решеток на фанатском секторе стадиона футбольного клуба «Уфа» должна быть решена в пользу фанатов. Об этом ТАСС заявил руководитель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.
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