Газизов: Руководство «Уфы» готово убрать решетки с фанатского сектора стадиона

Ранее на сайте Change.org один из фанатов клуба опубликовал петицию, адресованную вице-премьеру РФ, президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе Республики Башкортостан Рустэму Хамитову с требованием убрать «клетку», отделяющую фанатский сектор от остальных трибун домашнего стадиона клуба.

«Наши фанаты — культурные и интеллигентные, и матчи проходят без эксцессов. Я провел несколько встреч с болельщиками, и хочу, чтобы они знали, что клуб не имеет ничего против снятия решеток, однако такое решение принимается не только нами, но еще и МВД. Этот вопрос находится не в нашей исключительной компетенции — необходимо соответствующее распоряжение министерства. Если мы в одностороннем порядке уберем решетки, нас могут просто лишить лицензии», — пояснил Газизов.