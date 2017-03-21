Игрок «Локомотива» Амир Натхо пропустит не менее двух недель из-за травмы
МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Амир Натхо будет восстанавливаться после повреждения крестообразных связок колена как минимум
две-три недели, после этого срока станет понятно, потребуется ли ему операция. Об этом ТАСС рассказал отец игрока Адам Натхо.
20-летний полузащитник заключил контракт со столичной командой в прошедшее трансферное окно сроком на полтора года. Травму игрок получил в матче молодежных команд «Локомотива» и «Спартака» (1:2).
«Амир набрал неплохой ход, и тут на ровном месте получил травму. У него переплелись ноги, и он неудачно упал, повредив крестообразные связки колена.
Натхо в 2014—2015 годах выступал за молодежную команду испанской «Барселоны». В 2015 году он перешел в ЦСКА, за молодежный состав которого сыграл 15 матчей и забил два мяча. Последней командой полузащитника до «Локомотива» был «Краснодар».
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