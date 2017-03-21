Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29152482/
21 марта 2017, 14:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Игрок «Локомотива» Амир Натхо пропустит не менее двух недель из-за травмы

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Амир Натхо будет восстанавливаться после повреждения крестообразных связок колена как минимум две-три недели, после этого срока станет понятно, потребуется ли ему операция. Об этом ТАСС рассказал отец игрока Адам Натхо.

20-летний полузащитник заключил контракт со столичной командой в прошедшее трансферное окно сроком на полтора года. Травму игрок получил в матче молодежных команд «Локомотива» и «Спартака» (1:2).

«Амир набрал неплохой ход, и тут на ровном месте получил травму. У него переплелись ноги, и он неудачно упал, повредив крестообразные связки колена. Две-три недели будет консервативное лечение, и если восстановится, то будет отлично. А если нет, то возможно хирургическое вмешательство, врачи будут решать», — сказал отец игрока.

Натхо в 2014—2015 годах выступал за молодежную команду испанской «Барселоны». В 2015 году он перешел в ЦСКА, за молодежный состав которого сыграл 15 матчей и забил два мяча. Последней командой полузащитника до «Локомотива» был «Краснодар».

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Шашков: Сроки восстановления футболиста Глеба после травмы пока неизвестны

МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Белорусский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Глеб будет восстанавливаться после травмы в расположении команды, сроки его реабилитации неизвестны, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор футбольного клуба Виталий Шашков.
Еще 7 новостей  Все новости
21 марта

Мутко и Воробьев обсудили готовность Подмосковья к ЧМ-2018

Устюгов пока не планирует пропускать "Тур де Ски" в олимпийском сезоне

Беленов признался, что футболисты сборной шутят по поводу его отраженных пенальти