Игрок «Локомотива» Амир Натхо пропустит не менее двух недель из-за травмы

20-летний полузащитник заключил контракт со столичной командой в прошедшее трансферное окно сроком на полтора года. Травму игрок получил в матче молодежных команд «Локомотива» и «Спартака» (1:2).

«Амир набрал неплохой ход, и тут на ровном месте получил травму. У него переплелись ноги, и он неудачно упал, повредив крестообразные связки колена. Две-три недели будет консервативное лечение, и если восстановится, то будет отлично. А если нет, то возможно хирургическое вмешательство, врачи будут решать», — сказал отец игрока.

Натхо в 2014—2015 годах выступал за молодежную команду испанской «Барселоны». В 2015 году он перешел в ЦСКА, за молодежный состав которого сыграл 15 матчей и забил два мяча. Последней командой полузащитника до «Локомотива» был «Краснодар».